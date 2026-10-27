'Quay xe' chọn Sư phạm trước kỳ thi 3 tháng, nữ sinh trở thành thủ khoa

Từ ôn khối A, "quay xe" vào Sư phạm

Tháng 6 vừa qua, Hoàng Thanh Thúy (sinh năm 2004, quê xã Kiều Phú, Hà Nội) tốt nghiệp thủ khoa ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), với điểm trung bình toàn khóa 3,79/4,0, điểm rèn luyện 100. Thuý là một trong 100 tân cử nhân xuất sắc sẽ được vinh danh thủ khoa tốt nghiệp vào tháng 11 tới tại Hà Nội. Ngoài danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG Hà Nội, năm học 2024 - 2025, giải Nhất cuộc thi “Con đường ánh sáng” năm 2024 do ĐHQG Hà Nội tổ chức, Thúy được học bổng 5/8 kỳ.

Đặc biệt, Thúy cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Năm 2024, cô giành giải Nhất cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Con đường ánh sáng” cấp ĐHQG Hà Nội và giải Nhì cuộc thi Sân khấu hóa bảo vệ môi trường cấp Trường đại học.

Hoàng Thanh Thúy, thủ khoa ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), năm 2025.

Chia sẻ về lý do chọn ngành Sư phạm, Thúy cho biết, với định hướng thi vào trường ĐH Ngoại thương hoặc ĐH Kinh tế Quốc dân, cả 3 năm THPT, cô đã vùi mình luyện khối A. Thế nhưng, từ lời khuyên của người cô ruột, nữ sinh bất ngờ “quay xe”, chuyển hướng sang Sư phạm, chỉ khoảng 3 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù thầy cô cũng khuyên cân nhắc vì nghề giáo nhiều vất vả, sau thời gian suy nghĩ, Thúy vẫn quyết tâm theo đuổi lựa chọn. “Nếu thi “tay bo” bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, có lẽ mình không “đấu” lại với các bạn đã ôn thi trong thời gian dài. Mình quyết định ôn và tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội để lấy kết quả xét tuyển”, Thúy chia sẻ. Với 117 điểm thi Đánh giá năng lực, năm đó, Thúy trúng tuyển ngành Giáo dục Tiểu học.

Thanh Thúy nhận giấy khen và các danh hiệu.

Ước mơ kể chuyện về học sinh vùng cao

Bước vào đại học, nữ sinh tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới. “Hồi năm thứ nhất, tuần đầu tiên, mình bị sốc vì cách dạy của giảng viên đại học khác hẳn phổ thông. Mình chủ động tìm bài giảng, đề thi trên mạng để nghe lại và ôn tập. Mình cũng mạnh dạn hỏi trực tiếp giảng viên để được giới thiệu tài liệu, sách tham khảo”, Thúy nhớ lại.

Khi được hỏi, cô có ân hận khi quyết định chọn nghề giáo hay không, Thúy đã kể lại câu chuyện khiến bản thân ngày càng quyết tâm gắn bó với nghề. Cụ thể, trong chuyến tình nguyện "Mùa Hè Xanh" vào tháng 7/2024 tại Tuyên Quang, nữ sinh được tận mắt chứng kiến những khó khăn mà trẻ em vùng cao phải đối mặt. “Chúng mình mặc áo ấm dày cộp vẫn run lên vì lạnh, nhưng nhiều em đi chân đất, mặc áo phong phanh, đi bộ 20km đường đồi núi mới đến được trường”, Thúy nhớ lại.

Từ đó, nữ sinh tham gia nhiều hoạt động liên quan đến trẻ em. Cô tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống tảo hôn cho trẻ. Thế nhưng, ban đầu, giáo án của Thúy có quá nhiều lý thuyết, chưa phù hợp với các em nhỏ. “Mình phải thức trắng đêm sửa lại giáo án, chuyển nội dung thành trò chơi và diễn giải ngắn gọn hơn để các em dễ hiểu”, nữ sinh kể. Điều khiến Thúy day dứt hơn cả là những trường hợp trẻ em kết hôn, sinh con khi tuổi đời còn rất nhỏ. Có những em nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng đã lấy chồng, sinh con do hủ tục cướp vợ và tập tục địa phương, khiến việc học bị gián đoạn. Trải nghiệm ấy giúp mình nhận ra những thiệt thòi mà trẻ em vùng cao phải đối mặt, không chỉ về điều kiện học tập mà còn từ những tập tục và quan niệm tồn tại lâu đời.

Thúy trong các chiến dịch tình nguyện tại vùng cao.

Sau chuyến đi Tuyên Quang, Thúy nhìn lại những điều tưởng như bình thường nhưng là ước mơ của bao trẻ em miền núi, đặc biệt là cơ hội đến trường và tiếp tục học tập. “Mình tự nhủ, khi về xuôi giảng dạy, nhất định mình phải kể lại những câu chuyện thực tế này cho học sinh tiểu học ở đồng bằng, để các em hiểu mình may mắn thế nào và biết trân trọng cơ hội học tập”, nữ sinh chia sẻ. Thúy cũng nhớ lời một giảng viên từng nói trong môn Cơ sở Toán: “Giáo viên không phải chỉ học một để dạy cho học sinh bằng đấy, mà phải biết 10 để hiểu bản chất sâu xa”. Với Thúy, “10” ấy không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn phải có trải nghiệm và sự thấu cảm để hiểu học sinh, từ đó giúp các em tiếp nhận bài học phù hợp hơn.

Nữ sinh cho biết, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ trở về địa phương, làm giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học công lập. Nơi công tác hiện nay cũng chính là ngôi trường thuở bé cô từng học. Thúy mong muốn tích lũy kinh nghiệm giảng dạy thực tế, đồng thời chuẩn bị cho dự định học cao học trong tương lai.

Khi được hỏi, với danh hiệu thủ khoa, có thể dạy ở nhiều trường học lớn, thay vì chọn ngôi trường tiểu học ở xã nhà, nữ sinh cho biết, cô muốn gần gũi bố mẹ. Cô đồng thời muốn tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học để trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.