Quay hơn 800 clip cổ xúy 'cờ bạc bịp' để kiếm lời

Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 08 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Huy Tuyền (SN 1987), Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (sinh năm 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997), đều trú tại TP Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Huy Tuyền tại trụ sở Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Huy Tuyền cùng đồng bọn đã bàn bạc, phân vai, dàn dựng kịch bản và quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá.

Trong các video này, nhóm đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo các thiết bị gian lận đánh bạc, “cờ bạc bịp” mua trên mạng như kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp... kèm thông tin liên lạc để bán kiếm lời.

Sau khi quay xong, các video được đăng tải lên fanpage và tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook nhằm câu view, câu like. Đến nay, nhóm này đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.