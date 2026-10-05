Quay được cảnh khó nói của vợ và người đàn ông khác trong nhà riêng, người chồng đâm đơn kiện và cái kết gây choáng

Theo South China Morning Post (SCMP), vụ việc được hé lộ sau khi một phán quyết của tòa án Đài Loan được công bố. Danh tính người chồng và những người liên quan không được tiết lộ.

Người đàn ông kết hôn vào năm 2021. Hai vợ chồng sống cùng bố mẹ anh. Ngoài ra, 2 vợ chồng còn có một căn nhà ở Quý Sơn, thành phố Đào Viên. Thỉnh thoảng, cặp vợ chồng mới đến căn nhà này vào các kỳ nghỉ.

Đến tháng 9/2023, người chồng phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng lạ tại căn nhà này. Nghi ngờ vợ có người khác, anh kiểm tra thêm camera ở khu vực đỗ xe và phát hiện một người đàn ông lạ từng lái xe đưa vợ mình đến căn nhà rồi ở lại qua đêm. Tuy nhiên, người chồng chưa có bằng chứng trực tiếp về mối quan hệ giữa hai người.

Ảnh minh họa

Dùng robot hút bụi quay cảnh vợ ngoại tình

Ngày 24/12/2023, người chồng sử dụng ứng dụng trên điện thoại để điều khiển robot hút bụi tại căn nhà nghỉ. Theo lời khai của anh, ban đầu anh chỉ định sử dụng chức năng liên lạc của thiết bị để nói chuyện với vợ. Tuy nhiên, khi kích hoạt camera trực tiếp, anh phát hiện trong nhà còn có một người đàn ông khác.

Sau đó, người chồng bật chức năng ghi hình của robot để thu thập bằng chứng về việc vợ ngoại tình. Camera trên robot đã ghi lại cảnh người vợ ôm người đàn ông kia, thay quần áo và xuất hiện trong tình trạng khỏa thân trước mặt người này.

Người chồng sau đó sử dụng đoạn video làm bằng chứng để khởi kiện vợ và người đàn ông kia, yêu cầu bồi thường 2 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 63.000 USD.

Tòa án dân sự nhận định mối quan hệ giữa người vợ và người đàn ông kia đã vượt quá giới hạn của một tình bạn thông thường. Hai người bị yêu cầu liên đới bồi thường cho người chồng 500.000 Đài tệ.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc sau khi thắng kiện, người chồng lại phải đối mặt với một vụ án khác. Người vợ sau đó tố cáo chồng bí mật ghi hình những hình ảnh riêng tư của mình.

Thắng kiện ngoại tình nhưng bị kết án 5 tháng tù

Người chồng thừa nhận mình đã ghi hình nhưng cho rằng hành động này nhằm bảo vệ quyền lợi trong hôn nhân và tìm bằng chứng về việc vợ không chung thủy. Anh cũng lập luận rằng đoạn video đã được tòa án chấp nhận làm chứng cứ trong vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, Tòa án địa phương Đào Viên không chấp nhận lập luận này.

Theo phán quyết, dù vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy với nhau, điều đó không đồng nghĩa một người có quyền tự do theo dõi hoặc bí mật ghi hình các hoạt động riêng tư của người còn lại.

Tòa án thừa nhận việc thu thập bằng chứng ngoại tình trong một số trường hợp có thể khó khăn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm bằng chứng vẫn phải được thực hiện bằng phương thức hạn chế tối đa sự xâm phạm quyền riêng tư.

Đặc biệt, người vợ có quyền kỳ vọng về sự riêng tư trong chính ngôi nhà của mình, nhất là khi cô đang trong tình trạng khỏa thân.

Tòa cũng cho rằng đoạn video không phải được ghi lại một cách tình cờ. Người chồng chỉ bật chức năng ghi hình sau khi phát hiện một người đàn ông khác trong căn nhà, cho thấy anh chủ động sử dụng thiết bị để thu thập hình ảnh.

Người chồng lập luận rằng robot hút bụi có thể phát ra ánh sáng hoặc âm thanh thông báo khi hoạt động. Tuy nhiên, tòa cho rằng không có đủ bằng chứng chứng minh người vợ biết mình đang bị ghi hình hoặc đồng ý với việc này.

Cuối cùng, người chồng bị tuyên 5 tháng tù vì hành vi trái phép ghi lại hình ảnh riêng tư của người khác. Bản án có thể được chuyển sang hình thức nộp phạt 150.000 Đài tệ thay cho việc chấp hành án tù. Vụ án vẫn có thể được kháng cáo.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Đài Loan. Một bộ phận người dùng bày tỏ sự đồng cảm với người chồng khi cho rằng anh vừa phải đối mặt với chuyện vợ ngoại tình, vừa bị xử lý hình sự vì cách thu thập bằng chứng.

Trong khi đó, những ý kiến khác ủng hộ phán quyết của tòa, cho rằng hôn nhân không đồng nghĩa với việc một người mất đi quyền được bảo vệ đời tư.

Vụ việc vì thế đặt ra một câu hỏi khá khó: Khi nghi ngờ bạn đời ngoại tình, liệu một người có thể dùng mọi cách để tìm bằng chứng, hay ngay cả trong hôn nhân, quyền riêng tư vẫn phải được đặt ra một giới hạn không thể vượt qua?

(Nguồn: South China Morning Post (SCMP), được đăng ngày 27/8/2026 và cập nhật ngày 31/8/2026)