Quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương- Prenn, tài xế đối mặt mức phạt 30-40 triệu đồng

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính một tài xế có hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video tài xế xe tải bất chấp nguy hiểm, quay xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, xác định nội dung video phản ánh đúng sự việc, không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa.

Ngày 23/10, anh N.V.T (sinh năm - SN 2000, trú tại thôn Tân Phú, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), chủ phương tiện, cùng ông P.H.D (SN 1982, trú tại thôn Tân An, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm, đã đến làm việc tại Tổ Cảnh sát giao thông Prenn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1.

Tại buổi làm việc, anh N.V.T xác nhận đã giao xe cho ông P.H.D điều khiển vào ngày 22/9. Ông P.H.D thừa nhận hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc tại nơi không được phép quay đầu, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.H.D về hành vi “quay đầu xe trên đường cao tốc”, quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Hành vi này bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.