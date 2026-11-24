Bạc thỏi Phú Quý loại 5 lượng và 10 lượng được trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc trong nước đảo chiều

Cập nhật lúc 12h59 ngày 24/11, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng 999 ở mức 1,347 - 1,389 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá ghi nhận đầu phiên sáng.

Bạc thỏi Phú Quý loại 1kg được giao dịch ở mức 35,92 triệu đồng/kg mua vào và 37,04 triệu đồng/kg bán ra, giảm 480.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Mặc dù quay đầu giảm, giá bán bạc thỏi tại doanh nghiệp này vẫn cao hơn khoảng 400.000 đồng/kg so với cuối phiên giao dịch ngày 23/11.

Tại Ancarat, bạc Ngân Long Quảng Tiến 999, Bắc Sư Tử, Ngân Phụng Cát Tường và Ngân Quy Tụ Bảo cùng được niêm yết ở mức 1,474 - 1,524 triệu đồng/lượng. Bạc Kim Ngân Mã có giá bán 1,529 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm bạc tích trữ 999 của thương hiệu Ancarat. Ảnh: Ancarat.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Ancarat niêm yết dòng sản phẩm Ngân Long Quảng Tiến ở mức 39,307 - 40,64 triệu đồng/kg; Đông Sơn Tụ Bảo ở mức 39,427 - 40,773 triệu đồng/kg và Ngân Bảo Tài Phú ở mức 41,307 - 42,64 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, theo bảng giá cập nhật lúc 8h32 ngày 24/11, bạc thỏi loại 1kg được niêm yết ở mức 36,694 - 37,84 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Ngân Gia Bảo loại 5 lượng và 10 lượng có giá bán 1,419 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán bạc thỏi loại 1kg tại Phú Quý hiện ở mức 1,12 triệu đồng, Bảo Tín Mạnh Hải là 1,146 triệu đồng và Ancarat là 1,333 triệu đồng đối với dòng sản phẩm Ngân Long Quảng Tiến.

BẢNG GIÁ BẠC NGÀY 24/11/2026 Cập nhật đầu giờ chiều | Đơn vị: Đồng

Nguồn: Phú Quý (12h59), Bảo Tín Mạnh Hải (8h32), Ancarat (truy xuất đầu giờ chiều 24/11/2026, không hiển thị giờ niêm yết).

Giá bạc thế giới suy yếu, thị trường chờ dữ liệu lạm phát Mỹ

Theo Reuters, vào cuối buổi sáng 24/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm 0,8%, xuống 42,72 USD/ounce. Đến 12h59, dữ liệu tham chiếu trên bảng giá của Phú Quý ghi nhận kim loại quý này ở mức 42,50 USD/ounce, tương đương khoảng 35,51 triệu đồng/kg, chưa bao gồm thuế và các chi phí nhập khẩu.

Vào cuối buổi sáng 24/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm 0,8%, xuống 42,72 USD/ounce. Ảnh minh họa.

Áp lực đối với thị trường kim loại quý tiếp tục đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khoảng 95% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Giới đầu tư hiện chờ số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 25/11.

Về cung cầu, báo cáo ngày 12/11 của Viện Bạc (Silver Institute) và tổ chức nghiên cứu Metals Focus dự báo thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce trong năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp nhu cầu vượt nguồn cung.

Tổng nhu cầu bạc toàn cầu năm nay ước đạt 1,08 tỷ ounce, giảm 5% so với năm 2025. Nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 640 triệu ounce, giảm 3% nhưng vẫn cao hơn khoảng 22% so với năm 2019.

Trong khi nhu cầu bạc của ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời suy giảm do các doanh nghiệp đẩy mạnh tiết kiệm nguyên liệu và sử dụng vật liệu thay thế, nhu cầu bạc trong các lĩnh vực công nghiệp ngoài quang điện được dự báo tăng 4,5%.

Ở chiều cung, sản lượng khai thác bạc toàn cầu dự kiến không có nhiều thay đổi so với năm trước, trong khi nguồn cung bạc từ hoạt động tái chế được dự báo tăng 6%.