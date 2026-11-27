Đoạn clip cho thấy Gisele Sugimoto, 46 tuổi, bị hất văng ra phía sau vài mét sau khi chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cô.

Gisele bị hất văng xuống con đường đất, nơi mà chỉ vài khoảnh khắc trước đó, người chồng mê tốc độ của cô đã trình diễn màn drift ngoạn mục. Thật kỳ diệu, Gisele chỉ bị trầy khuỷu tay và va đầu nhẹ, thậm chí cô còn tự mình đứng dậy và biểu diễn cùng chồng chỉ vài giờ sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra tại một triển lãm ô tô ở miền trung Brazil hôm 22/11.

Người phụ nữ bị hất văng xuống đường đua. Nguồn: Newsflash

Gisele và chồng cô, Denilson Massatoshi Sugimoto, thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn drift cùng nhau, và Gisele thường ghi lại toàn bộ quá trình.

Đoạn clip cho thấy Denilson thực hiện những pha drift ngoạn mục và phóng xe vòng quanh đường đua.

Có lúc, người dẫn chương trình bình luận về việc Gisele đứng quá gần chiếc xe đang chạy tốc độ cao của chồng mình, nói rằng: "Người phụ nữ này thật dũng cảm".

Denilson sau đó thực hiện một pha drift ở đầu đường đua trước khi quay trở lại với tốc độ cao và đâm vào cô.

Rất may, người phụ nữ không bị thương nặng và quyết định không đến bệnh viện. Sau đó, Gisele giải thích rằng cô đã đứng nhầm vị trí khi quay cảnh mạo hiểm đó.

Cô nói: "Đó là một sơ suất của tôi. Tôi đáng lẽ nên đi ra mép đường đua để tiếp tục quay clip, nhưng tôi đã không làm vậy".

Khoảng 15.000 người đã tham dự Lễ hội Motor Rock CAMCREM lần thứ 6 tại Inhumas, với các buổi hòa nhạc rock, các câu lạc bộ mô tô, xe thể thao, xe độ và các màn trình diễn drift.

Một vụ nổ động cơ tại lẽ hội cũng đã khiến 4 người bị bỏng, trong đó 2 người bị thương nặng.

Gisele đã chứng kiến vụ nổ và cho biết những người đàn ông đó đã nhầm lẫn đổ cồn thay vì nước lên động cơ xe để làm mát.

Theo báo cáo, 2 trong số những người bị thương bị bỏng nặng hơn và vẫn đang nằm viện, mặc dù không có nguy cơ tử vong. 2 người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Ban tổ chức lễ hội cho biết họ đang liên lạc với gia đình các nạn nhân và cả ban tổ chức lẫn chính quyền thành phố Inhumas đều sẵn sàng hỗ trợ.

Các quan chức cho biết 5 kỳ lễ hội trước đó đều diễn ra suôn sẻ mà không có bất kỳ sự cố nào.