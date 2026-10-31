Quạt điện nào tốt cho trẻ sơ sinh? 5 mẫu quạt đáng cân nhắc, cha mẹ không nên bỏ lỡ

Quạt điện giúp không khí lưu thông, mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày nóng. Tuy nhiên, với trẻ sơ sinh, việc lựa chọn không nên chỉ dựa vào công suất hay số cấp độ gió mà còn cần xem xét độ ồn, khả năng điều chỉnh luồng gió và các yếu tố an toàn khi sử dụng.

5 mẫu quạt điện đáng cân nhắc cho phòng có trẻ sơ sinh

AC DC Inverter ASF01D145

Mẫu quạt đứng AC ASF01D145 có công suất 16 W, động cơ DC Inverter và 24 cấp độ gió. Khoảng điều chỉnh rộng giúp người dùng dễ tìm mức gió phù hợp với nhiệt độ phòng. Sản phẩm còn có chế độ dành cho trẻ em, hẹn giờ và điều khiển từ xa.

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với gia đình muốn có nhiều mức gió để linh hoạt sử dụng trong các thời điểm khác nhau. Dù vậy, phụ huynh vẫn nên kiểm tra luồng gió thực tế ở mức thấp nhất.

AQUA AQF-ED1823T(W)

Quạt đứng AQUA AQF-ED1823T(W) có 8 cấp độ gió, chế độ em bé, chế độ ngủ và chức năng hẹn giờ đến 12 giờ. Remote đi kèm giúp điều chỉnh thiết bị thuận tiện hơn khi người dùng đang nghỉ ngơi.

Các chế độ chuyên biệt là điểm đáng chú ý của mẫu quạt này. Tuy nhiên, tên gọi “chế độ em bé” không thay thế việc kiểm tra tốc độ gió, độ ồn và vị trí đặt quạt phù hợp.

Toshiba F-LSD10(W)VN

Toshiba F-LSD10(W)VN sử dụng động cơ DC Inverter, công suất 30 W và có 26 mức tốc độ. Thiết kế 9 cánh cùng khả năng điều chỉnh nhiều cấp độ giúp người dùng chủ động lựa chọn luồng gió theo nhu cầu.

Sản phẩm phù hợp với gia đình muốn sử dụng quạt cho nhiều mục đích, từ làm mát ban ngày đến lưu thông không khí trong phòng ngủ. Remote giúp thay đổi tốc độ mà không cần thao tác trực tiếp trên thân quạt.

Kangaroo KG729

Kangaroo KG729 có công suất 33 W, động cơ DC, 7 cánh quạt và 32 cấp độ tốc độ. Số mức gió đa dạng giúp người dùng có thêm lựa chọn khi nhiệt độ phòng thay đổi.

Quạt đi kèm remote và có góc quay giúp phân bổ luồng gió rộng hơn. Khi sử dụng trong phòng trẻ sơ sinh, phụ huynh nên chọn mức gió nhẹ và tránh hướng luồng khí thổi trực tiếp, liên tục vào vị trí bé nằm.

Lumias T08

Lumias T08 là mẫu quạt không cánh dành cho người ưu tiên thiết kế kín và không gian yên tĩnh. Theo thông số được công bố, độ ồn của sản phẩm có thể ở mức khoảng 12,9 dB trong điều kiện vận hành nhất định. Quạt còn có chế độ gió ngủ và điều khiển từ xa.

Thiết kế không có cánh quay lộ ra bên ngoài giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với cánh quạt. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần đặt thiết bị trên bề mặt vững chắc, giữ dây điện gọn gàng và kiểm tra độ ồn thực tế khi vận hành.

4 tiêu chí cần ưu tiên khi chọn quạt cho trẻ sơ sinh

Chọn quạt vận hành êm, dễ điều chỉnh gió nhẹ

Tiếng động cơ hoặc tiếng cánh quạt có thể ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong phòng ngủ. Phụ huynh nên tham khảo thông số độ ồn của nhà sản xuất, đồng thời kiểm tra âm thanh thực tế ở mức gió thấp. Không nên chỉ dựa vào một ngưỡng decibel cố định vì độ ồn còn phụ thuộc khoảng cách đo và điều kiện sử dụng.

Quạt có nhiều cấp độ gió giúp người dùng điều chỉnh linh hoạt hơn, nhưng số cấp độ không phải yếu tố duy nhất quyết định độ nhẹ của luồng khí. Hãy thử mức thấp nhất và quan sát hướng gió trước khi sử dụng.

Ưu tiên hẹn giờ và điều khiển từ xa

Hẹn giờ và remote giúp việc sử dụng thuận tiện hơn vào ban đêm. Người chăm sóc có thể điều chỉnh tốc độ hoặc tắt quạt mà không cần thao tác trực tiếp trên thân máy.

Dù vậy, không nên xem hẹn giờ là lý do để bỏ qua việc theo dõi nhiệt độ phòng và tình trạng của trẻ.

Chú ý lồng bảo vệ, chân đế và dây điện

Với quạt truyền thống, cần kiểm tra độ chắc chắn của lồng bảo vệ, chân đế và các bộ phận lắp ráp. Quạt không cánh có thể giảm nguy cơ chạm trực tiếp vào cánh quay, nhưng vẫn cần được đặt ổn định, tránh xa tầm với và giữ dây điện ngoài khu vực trẻ có thể tiếp xúc.

Không chọn quạt chỉ dựa vào công suất

Công suất thấp có thể giúp giảm điện năng tiêu thụ, nhưng không đồng nghĩa quạt chắc chắn êm hơn hoặc tạo luồng gió phù hợp hơn. Hiệu quả làm mát còn phụ thuộc thiết kế cánh, động cơ và cách lưu thông không khí trong phòng.

Cách sử dụng quạt an toàn trong phòng trẻ sơ sinh

Sau khi chọn được sản phẩm phù hợp, phụ huynh nên đặt quạt ở vị trí chắc chắn, tránh xa nôi hoặc giường và không để luồng gió mạnh thổi trực tiếp liên tục vào trẻ. Có thể sử dụng chế độ đảo gió để phân bổ không khí rộng hơn, đồng thời điều chỉnh tốc độ theo nhiệt độ thực tế.

Quạt giúp lưu thông không khí nhưng không thay thế việc duy trì nhiệt độ phòng phù hợp và theo dõi dấu hiệu nóng hoặc lạnh của trẻ. Khi thời tiết nóng, cần bảo đảm phòng thông thoáng và tránh để trẻ bị quá nóng; khi dùng điều hòa kết hợp quạt, nên điều chỉnh thiết bị sao cho không tạo luồng gió mạnh hướng thẳng vào bé.

Tóm lại, khi cân nhắc quạt điện nào tốt cho trẻ sơ sinh, phụ huynh nên xem xét đồng thời độ ồn, khả năng chỉnh gió, tính tiện dụng và độ chắc chắn của thiết bị. Không có mẫu quạt nào phù hợp tuyệt đối với mọi gia đình; lựa chọn tốt nhất là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của căn phòng và được bố trí, sử dụng đúng cách.