Quantropi gia nhập thị trường Việt Nam thông qua quan hệ đối tác chiến lược với VNet nhằm thúc đẩy mức độ sẵn sàng hậu lượng tử

Theo thông tin từ The Globe And Mail & Newsfile, Quantropi Inc. (“Quantropi”), công ty an ninh mạng lưỡng dụng (dân sự và quốc phòng) của Canada đứng sau nền tảng khóa bảo mật lượng tử QiSpace™, và Công ty Cổ phần VNet (“VNet”) vừa chính thức công bố quan hệ đối tác chiến lược, đánh dấu việc Quantropi gia nhập thị trường Việt Nam.

Theo thỏa thuận này, VNet sẽ phụ trách tiếp thị, tích hợp, triển khai và hỗ trợ các giải pháp QiSpace™ của Quantropi tại Việt Nam. Quantropi và VNet đánh dấu quan hệ đối tác chiến lược tại Tọa đàm Cấp cao ở Hà Nội vào ngày 3 tháng 11 năm 2026.

Theo The Globe And Mail, mối quan hệ hợp tác này phù hợp với định hướng quốc gia của Việt Nam về an ninh hậu lượng tử. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2026, Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Phát triển các hệ thống mật mã kháng lượng tử giai đoạn 2026-2035".

Đề án nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng quốc gia, bảo vệ chủ quyền số và hỗ trợ nền kinh tế số đang tăng trưởng của Việt Nam. Các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam bắt đầu lên kế hoạch chuyển đổi ngay từ bây giờ sẽ là những đơn vị dẫn dắt xu hướng trong lĩnh vực của mình.

Các giải pháp QiSpace™ của Quantropi vận hành dưới dạng phần mềm trên hạ tầng sẵn có của tổ chức mà không yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Bộ giải pháp QiSpace™ bao gồm: Phân phối Khóa Bảo mật Lượng tử (QSKD), Khởi động An toàn (Secure Boot), Ký số Phần mềm hệ thống (Firmware Signing) và Kết nối mạng cho IoT, Truyền thông Chiến thuật & Video Bảo mật cho Quốc phòng, cùng Bộ công cụ phát triển phần mềm QiSpace™ SDK dành cho Bảo mật Ứng dụng.

Ông James Nguyen, Tổng Giám đốc (CEO) kiêm Đồng sáng lập của Quantropi, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng VNet trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong việc hoạch định thế hệ năng lực phục hồi mật mã tiếp theo. VNet sở hữu sự am hiểu thị trường, chuyên môn tích hợp và mạng lưới quan hệ sâu rộng để giúp các tổ chức Việt Nam đánh giá mức độ sẵn sàng và áp dụng các nâng cấp an toàn lượng tử ngay trên hạ tầng họ đang vận hành. Chúng tôi đang biến quá trình chuyển đổi đó trở nên thiết thực qua từng bước đi."

Song hành với thỏa thuận hợp tác, hai công ty đã ra mắt Chương trình Đánh giá Mức độ Sẵn sàng QSKD nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đánh giá và củng cố ngay lập tức hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công kiểu "Thu thập trước, giải mã sau" (Harvest Now, Decrypt Later). Để hỗ trợ các kỹ sư, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, VNet cũng vận hành ba nền tảng tài nguyên trực tuyến gồm: cổng thông tin (quantum.vnet.vn), môi trường thử nghiệm sandbox (quantum-sandbox.vnet.vn) và diễn đàn cộng đồng (quantum-forum.vnet.vn).

Hai doanh nghiệp đã chính thức giới thiệu quan hệ đối tác và chương trình đánh giá mức độ sẵn sàng này vào ngày 3 tháng 11 năm 2026 tại Hội trường BMC (Hà Nội), trong khuôn khổ Tọa đàm Cấp cao "An ninh mạng Hậu lượng tử: Thách thức quản trị dữ liệu & Lộ trình triển khai cho doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam". Sự kiện do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy), Quantropi và VNet đồng tổ chức, quy tụ lãnh đạo từ các cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, tập đoàn công nghệ và ngân hàng.

Ông Dương Anh Đức, Chủ tịch VNet, phát biểu: "Việt Nam đang có cơ hội quý báu để chủ động tham gia phát triển và triển khai các công nghệ bảo mật tiên tiến, thay vì chỉ phụ thuộc vào các giải pháp nhập khẩu. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Quantropi kết hợp công nghệ an toàn lượng tử đã được kiểm chứng với năng lực tích hợp và dịch vụ tại chỗ của VNet, giúp các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam tự tin chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu lượng tử."

Thỏa thuận hợp tác với VNet tiếp nối Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược của Quantropi với MIMOS Berhad tại Malaysia (công bố vào tháng 10 năm 2026).

Quantropi là công ty an ninh mạng lưỡng dụng của Canada, chuyên cung cấp các giải pháp an toàn lượng tử cho thị trường viễn thông, quốc phòng, chính phủ, IoT/hệ thống nhúng và doanh nghiệp. Nền tảng QiSpace™ cung cấp các khóa mật mã an toàn trước cả máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI) cho mọi ứng dụng, thiết bị, hệ thống hoặc mạng lưới.

Doanh nghiệp này cũng là nhà đổi mới sáng tạo được xác thực bởi chương trình NATO DIANA và là nhà cung cấp được NATO phê duyệt, sở hữu 13 bằng sáng chế đã được cấp, 9 bằng sáng chế đang chờ duyệt cùng hơn 45 công trình nghiên cứu khoa học được bình duyệt. Giải pháp QSKD của hãng cũng đã được tích hợp vào Máy chủ Quản lý Bảo mật của Nokia trong hệ thống Kirq của Numana – môi trường kiểm thử lượng tử quốc gia của Canada.

Được thành lập vào tháng 5 năm 2001, VNet cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu của người tiêu dùng. Với đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn và tận tâm, VNet đã xây dựng được vị thế vững chắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam.