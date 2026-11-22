Những hình ảnh giới thiệu nhân vật của bộ phim điện ảnh Huyết Thống vừa được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự bàn luận xoay quanh mối quan hệ đối đầu giữa Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan. Trong loạt tạo hình này, hai nam diễn viên xuất hiện ở hai phía đối lập, gợi mở thế giằng co căng thẳng đẩy nhân vật của Quách Ngọc Ngoan vào tình thế bế tắc.

Phân cảnh Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan trong phim Huyết Thống. Ảnh: NSX

Xung đột chính của câu chuyện bắt đầu khi một người trong gia đình xuất hiện những biểu hiện bất thường nghi ngờ liên quan đến yếu tố tâm linh. Trước sự việc này, nhân vật của Quách Ngọc Ngoan – một người cha làm nghề bác sĩ – lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên y học và lý trí để tìm cách xử lý. Ngược lại, nhân vật của Quang Tuấn lại xuất hiện với tạo hình thầy pháp, gắn liền với bùa chú, nghi thức trừ tà cùng những góc khuất phía sau vẻ ngoài của gia đình này. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề khiến cả hai liên tục va chạm, đẩy người cha vào cảnh bị dồn ép giữa ranh giới niềm tin và sự thật.

Sự đối lập giữa bác sĩ và thầy pháp là điểm mấu chốt tạo nên mâu thuẫn trong mạch truyện. Ảnh: NSX

Về phía hai diễn viên, Quang Tuấn vốn quen mặt với khán giả qua nhiều dự án mang màu sắc trinh thám, tâm linh nhờ lối diễn tiết chế và tạo cảm giác bí ẩn. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan thường đảm nhận những vai diễn có tâm lý nặng nề, gai góc. Việc cả hai cùng xuất hiện trong một câu chuyện có nhiều mâu thuẫn nội tâm khiến khán giả tò mò về cách hai nam diễn viên tương tác và tạo đối trọng trên màn ảnh.

Phân cảnh Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan trong phim Huyết Thống. Ảnh: NSX

Bên cạnh Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan, danh sách diễn viên của dự án này còn ghi nhận sự tham gia của Lan Phương, NSƯT Kim Phương và Nhã Khanh. Theo thông tin trên trang giới thiệu của đoàn phim, tác phẩm dự kiến ra rạp vào cuối tháng 12/2026.