Trong phim, Quang Tuấn vào vai cha ruột của Lạc (Loube Nguyễn), người tìm cách bảo vệ con gái giữa những biến cố tâm linh. Câu chuyện xoay quanh Vy (Đoàn Minh Anh), phát thanh viên dẫn podcast về những chuyện kỳ bí của Lạc – cô bé có khả năng nhìn thấy linh hồn. Nội dung podcast thu hút Viễn (Ba Tây), một gã đồ tể cuồng tín tin mình là sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường, kéo theo hàng loạt án mạng.

Việc Quang Tuấn đảm nhận vai phụ gây chú ý bởi anh vốn là gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn qua Thất Sơn Tâm Linh, Bằng Chứng Vô Hình, Bóng Đè và Quỷ Cẩu. Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng như Truy Tìm Long Diên Hương, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối và Quỷ Nhập Tràng.

Quang Tuấn tiếp tục trở lại với thể loại kinh dị sau loạt phim trăm tỷ đồng.

Dù đã có chỗ đứng trong nghề, Quang Tuấn vẫn linh hoạt với nhiều dạng nhân vật, không giới hạn bản thân ở những vai diễn có nhiều đất thể hiện. Với Con Mắt Thứ Ba, sự xuất hiện của anh trong vai người cha có thể tạo thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện, đồng thời mở ra một màu sắc diễn xuất mới bên cạnh những hình tượng gai góc từng gắn liền với tên tuổi nam diễn viên.

Con Mắt Thứ Ba do Hàm Trần đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026, có suất chiếu sớm từ 18h ngày 3/12. Đây là lần hợp tác thứ ba giữa Quang Tuấn và đạo diễn Hàm Trần. Phim thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, giật gân và từng được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026.

Sau dự án này, Quang Tuấn tiếp tục xuất hiện trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp ngày 25/12/2026. Anh đảm nhận vai thầy pháp Liêm, đối đầu với nhân vật bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Bộ phim khai thác sự giằng co giữa niềm tin khoa học và yếu tố tâm linh.

Quang Tuấn gây chú ý khi đảm nhận vai phụ trong phim kinh dị Con Mắt Thứ Ba.

Bên cạnh sự nghiệp, Quang Tuấn có cuộc sống gia đình ổn định bên bà xã Linh Phi. Kết hôn năm 2016, cả hai hiện có hai con. Nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư và dành nhiều sự quan tâm cho tổ ấm.