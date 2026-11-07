Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng 2,14 ha dần lộ diện
Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) khẩn trương triển khai chỉnh trang Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Các hạng mục lát đá tự nhiên, trồng cây xanh, vườn hoa đang được gấp rút hoàn thiện, hướng tới tạo không gian công cộng phục vụ nhân dân.
Công nhân sơn sửa, bó vỉa , lát đá để gấp rút hoàn thiện các hạng mục bên trong Quảng trường.
Tháng 4/2026, công tác giải phóng mặt bằng Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm hoàn thành.
Theo thiết kế quy hoạch, Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ nâng cấp không gian công cộng, cải thiện kết nối giao thông và bảo tồn các công trình văn hóa quan trọng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quang-truong-phia-dong-ho-hoan-kiem-rong-214-ha-dan-lo-dien-post1400698.html