Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng 2,14 ha dần lộ diện

Sau khi hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, phường Hoàn Kiếm chỉnh trang Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm).

Công nhân sơn sửa, bó vỉa , lát đá để gấp rút hoàn thiện các hạng mục bên trong Quảng trường.

Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 2,14 ha.

Tháng 4/2026, công tác giải phóng mặt bằng Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm hoàn thành.

Hàng cây xanh, vườn hoa đang được trồng tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nơi đây sẽ trở thành không gian công cộng phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan Thủ đô.

Theo thiết kế quy hoạch, Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ nâng cấp không gian công cộng, cải thiện kết nối giao thông và bảo tồn các công trình văn hóa quan trọng.

Bức tường rào bằng thép được thiết kế bắt mắt ngăn cách Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm với trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phần lớn các hạng mục của Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành.

Ngôi biệt thự duy nhất được giữ lại tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Một vài cây cổ thụ được giữ lại bên trong khuôn viên Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.