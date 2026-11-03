Quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên tạm đóng cửa sau hơn 3 tháng khánh thành

Ngày 3/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban QLDA3) tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo kế hoạch rào chắn toàn bộ mặt sân và các lối vào Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, phường Bắc Gia Nghĩa để phục vụ thi công, khắc phục các vị trí bị lún, nứt.

Quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên sụt lún và nứt khoảng 700m².

Theo kế hoạch, việc rào chắn, thi công sẽ được triển khai từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12. Trong thời gian này, các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, buôn bán trong phạm vi công trình phải tạm dừng.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa xuất hiện tình trạng lún và nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700m², chiếm 3% diện tích mặt sân. Một số vị trí bị lún sâu từ 10-20cm, khiến đá lát nền gãy vỡ và xuất hiện tình trạng đọng nước.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân được xác định liên quan đến quá trình lún cố kết của nền đất đắp dưới tác động của tải trọng, cùng sự khác biệt về điều kiện địa chất và tốc độ lún giữa các khu vực.

Trong khi đó, Ban QLDA3 (chủ đầu tư) cho rằng, hiện tượng lún, nứt chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt, không tác động đến kết cấu chịu lực chính của công trình. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, quan trắc và khắc phục hư hỏng trước khi nghiệm thu hoàn thành.

Sơ đồ rào chắn để thi công quảng trường. Ảnh: Ban QLDA3.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2022 và được khánh thành vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, đến nay công trình mới hoàn thành khoảng 92% khối lượng hợp đồng. Riêng hạng mục sân nền quảng trường vẫn đang được hoàn thiện và chưa được nghiệm thu hoàn thành.

Vùng lõi quảng trường rộng hơn 23.000m², trong đó một nửa được xây dựng trên kết cấu bê tông cốt thép của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm, phần còn lại được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên với chiều cao từ 6-14m, tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000m³.