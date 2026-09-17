Quảng Trực xác minh thông tin giữ người trái quy định sau vụ chém bảo vệ

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Long Sơn (Ảnh chụp ngày 16/9 do Công an cung cấp)

Ngày 17/9, ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, địa phương đã có công văn yêu cầu Tổ công tác đặc biệt số 221, Công an xã và Phòng Kinh tế khẩn trương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Long Sơn.

Theo UBND xã Quảng Trực, địa phương nhận được thông tin khu vực công ty có nhiều vấn đề phức tạp, trong đó có thông tin doanh nghiệp tổ chức tụ tập đông người và có dấu hiệu giữ người trái quy định.

UBND xã giao Công an xã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xác minh. Lực lượng chức năng được yêu cầu ngăn chặn nguy cơ xô xát, gây thương tích, phá hoại tài sản, phân tách các nhóm, không để xảy ra tụ tập đông người.

Phòng Kinh tế được giao nhiệm vụ nắm tình hình, xác minh hồ sơ, nguồn gốc, hiện trạng đất và các hành vi lấn chiếm nếu có. Bộ phận Tư pháp rà soát căn cứ, trình tự pháp lý để tham mưu xử lý.

UBND xã yêu cầu Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư Long Sơn không huy động đông người để giải quyết tranh chấp, không tự ý giữ, khống chế, đánh đập hoặc đe dọa người khác. Doanh nghiệp được đề nghị phối hợp với Công an xã, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan.

Vị trí xảy ra vụ việc nhóm người bịt mặt chém nhóm bảo vệ doanh nghiệp bị thương. (Ảnh chụp Google Maps)

Như Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đưa tin, ngày 15/9, lực lượng chức năng đang điều tra nhóm 4 - 5 người bịt mặt, cầm hung khí vào chém nhóm bảo vệ doanh nghiệp xảy ra tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực (Lâm Đồng), khiến 3 người bị thương.

Theo báo cáo, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/9, L.Đ.T (SN 1985) thường trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) cùng T.Đ.H (SN 2006) thường trú tại thôn 2, xã Đắk Nhau (TP Đồng Nai) ngồi nhậu trước hiên một nhà container dựng tạm tại khu đất thuộc quản lý của Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư Long Sơn.

Cùng thời điểm trên, một nhóm khoảng 6 - 7 người được Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư Long Sơn thuê làm bảo vệ cũng trải bạt ngồi nhậu phía trước hiên nhà, cách vị trí của T và H hơn 1 m. 2 bên nói chuyện bình thường, không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích.

Khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, một nhóm 4 - 5 người chưa xác định được nhân thân, lai lịch, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt, cầm dao phát rẫy bất ngờ lao vào chém nhóm bảo vệ.

Hậu quả, anh Đinh Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1995) thường trú tại Phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị 1 vết thương hở tại mặt ngoài cánh tay trái, kích thước khoảng 2,5 x 0,8 cm. 2 người khác là Hồ Quốc Đạt và Tạ Hoàng Hà bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, truy tìm những người liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.