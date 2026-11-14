Quảng Trực tổ chức Hội thi Cồng Chiêng M'nông Năm 2026

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quảng Trực trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Tham dự hội thi có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội thi

​Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 7 đội thi đến từ các bon, làng trên địa bàn xã, với hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia trình diễn. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang giữa không gian núi rừng Quảng Trực, tạo nên bầu không khí đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Trực - Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu, chỉ đạo tại hội thi

Mỗi đội thi mang đến hội thi những tiết mục trình diễn đặc sắc, thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào M'Nông. Qua từng nhịp chiêng, âm điệu lúc trầm hùng, lúc rộn ràng, ngân vang, người xem như được hòa mình vào không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cảm nhận rõ nét vẻ đẹp trong phong tục, tập quán và đời sống tinh thần được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

​Đối với đồng bào M'Nông, cồng chiêng không đơn thuần là một loại nhạc cụ mà còn là tiếng nói của cộng đồng, là sợi dây kết nối giữa con người với con người, giữa thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay. Tiếng chiêng hiện diện trong những dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và nhiều sự kiện quan trọng của bon làng, gửi gắm những tâm tư, tình cảm, ước vọng về cuộc sống bình yên, no ấm, đoàn kết và hạnh phúc.

​Mỗi bon làng đều có những nét đẹp văn hóa riêng; mỗi bài chiêng lại mang một âm điệu, một câu chuyện và ý nghĩa riêng trong đời sống cộng đồng. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên nét đặc sắc, độc đáo của văn hóa cồng chiêng M'Nông, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa truyền thống của địa phương.

Không chỉ là sân chơi giao lưu, trình diễn nghệ thuật, hội thi còn là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của bon làng mình. Đặc biệt, đây còn là cơ hội để thế hệ trẻ được trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu, học hỏi cách đánh chiêng, cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống và nuôi dưỡng tình yêu đối với tiếng chiêng của dân tộc. Qua đó, từng bước khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc M'Nông.

​Thông qua hội thi, xã Quảng Trực tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng. Đồng thời, tạo điều kiện để các bon, làng tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu mà cha ông đã dày công vun đắp.

​Hội thi Cồng chiêng M'Nông năm 2026 không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu, niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc. Để tiếng chiêng không chỉ vang vọng trong những ngày hội mà còn tiếp tục ngân vang trong đời sống thường ngày, trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trực ngày càng giàu đẹp, văn minh nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.

Một số hình ảnh tại Hội Thi Cồng Chiêng M'nông năm 2026 do UBND xã Quảng Trực tổ chức: