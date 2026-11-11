Quảng Trực sẵn sàng cho giải chạy vùng biên

Xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng là nơi diễn ra Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026. (Ảnh: Ngô Đồng)

Chủ động chuẩn bị từ sớm

Xã biên giới Quảng Trực đang hoàn thiện các điều kiện tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 với chủ đề “Nối nhịp biên cương”. Diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/11. Sự kiện thu hút hơn 1.000 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó có vận động viên nước ngoài.

Giải chạy kết hợp với Đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn”, hướng đến thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa M’nông và tiềm năng du lịch vùng biên phía Tây Lâm Đồng.

Ngay từ cuối tháng 8, UBND xã Quảng Trực đã ban hành kế hoạch tổ chức, xác định nội dung, tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị. Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo do Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Huy Toàn làm Trưởng ban.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh xã vùng biên Lâm Đồng. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Anh giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, trực tiếp điều hành triển khai kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Thành làm Trưởng Ban Tổ chức, phụ trách điều phối hoạt động chuyên môn, hậu cần và các lực lượng phục vụ.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Anh, Ban Chỉ đạo thường xuyên rà soát tiến độ, xác định những nhiệm vụ cần tập trung. Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu phân công rõ người phụ trách, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả từng phần việc. Các bộ phận chủ động xử lý vướng mắc, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 với chủ đề “Nối nhịp biên cương” sẽ đi qua những cung đường đẹp ở biên giới Lâm Đồng

Giải có 4 cự ly, gồm Kids Run 1,5 km, 5 km, 10 km và 21 km. Nội dung dành cho trẻ em diễn ra chiều 14/11. Các cự ly còn lại xuất phát sáng 15/11 trên những cung đường vùng biên Quảng Trực.

Điểm nhấn là 2 giải thưởng đặc biệt: “Bước chân người giữ rừng” dành cho những người đã và đang công tác trong ngành lâm nghiệp; “Người giữ phên dậu” dành cho lực lượng vũ trang. Các hạng mục nhằm ghi nhận đóng góp của những lực lượng bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh và chủ quyền biên giới.

Xã Quảng Trực kỳ vọng sẽ quảng bá nét đặc sắc của văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và đời sống vùng biên Lâm Đồng. (Ảnh: Ngô Đồng)

Huy động nhiều lực lượng cùng tham gia

Cùng với công tác chỉ đạo, Quảng Trực huy động các cơ quan, đoàn thể và lực lượng tại cơ sở phối hợp chuẩn bị đường chạy, bảo đảm an toàn và tổ chức các hoạt động phục vụ vận động viên, người dân.

Theo Phó Chủ tịch HĐND xã Trần Trương Mạnh Hoài, công tác chuẩn bị đang được triển khai với sự phối hợp của nhiều đơn vị. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã làm đầu mối cùng đơn vị vận hành hoàn thiện đường chạy, số đeo BIB, hệ thống tính giờ và các điểm tiếp nước.

Sơ đồ đường chạy và lịch xuất phát các cự ly tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trên tuyến chạy, lực lượng công an, quân sự, biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh, giao thông và an toàn khu vực biên giới. Trạm Y tế xã chuẩn bị nhân lực, thuốc và phương tiện sơ cấp cứu. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống cũng được rà soát điều kiện phục vụ sự kiện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực Đoàn Lê Anh cho biết, MTTQ và các đoàn thể đã vận động người dân hưởng ứng, giữ gìn cảnh quan và tham gia các hoạt động cộng đồng. Đoàn Thanh niên huy động tình nguyện viên hỗ trợ trên đường chạy. Các trường học vận động học sinh tham gia Kids Run, trong khi ban tự quản các bon phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại khu vực tổ chức.

Quảng Trực sẽ chuẩn bị chuỗi chương trình văn hóa mang bản sắc địa phương vùng biên Lâm Đồng. (Ảnh: Ngô Đồng)

Bên cạnh hoạt động thể thao, Quảng Trực chuẩn bị chuỗi chương trình văn hóa mang bản sắc địa phương. Theo kế hoạch, hội thi “Tiếng chiêng M’nông” diễn ra sáng 14/11, tiếp đến là phần lễ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chiều 14/11.

Tối cùng ngày, Đêm hội “Âm vang đại ngàn” dự kiến giới thiệu cồng chiêng, múa dân gian, nhạc cụ truyền thống và ẩm thực M’nông. Trong khuôn khổ chương trình, địa phương bố trí một gian hàng sản phẩm OCOP, mắc ca, nông sản đặc trưng và 6 gian hàng ẩm thực.

Quang cảnh bình yên ở xã biên giới Lâm Đồng, nơi diễn ra Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Giải chạy có tổng giá trị giải thưởng hơn 60 triệu đồng với gần 80 hạng mục. Ban Tổ chức dự kiến trao 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời triển khai kế hoạch mời đoàn vận động viên huyện Ô Reang, tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tham gia giao lưu.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Huy Toàn yêu cầu trước ngày diễn ra sự kiện, các lực lượng tiếp tục rà soát đường chạy, phương án an toàn và những điều kiện phục vụ để hoàn thiện công tác tổ chức.

Chúng tôi hi vọng Quảng Trực Half Marathon sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần giới thiệu thiên nhiên, văn hóa và con người vùng biên. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn