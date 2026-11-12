Quảng Trực: Rà soát quản lý đất, rừng tại dự án Công ty Long Sơn

Một số loại cây trồng trên đất Dự án của Công ty TNHH TMĐT Long Sơn tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Hiện trạng thay đổi so với mục tiêu ban đầu

Dự án của Công ty Long Sơn được UBND tỉnh Đắk Nông trước đây cho thuê đất theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 1/2/2008, với diện tích 1.079 ha tại xã Quảng Trực.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án bố trí 507,7 ha khoanh nuôi, quản lý, bảo vệ rừng; 441 ha trồng cao su; 68,1 ha trồng điều và 62,2 ha trồng rừng.

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm Tuy Đức nhận định công tác quản lý, bảo vệ rừng của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng. Một số diện tích sau khi mất rừng và đất bố trí trồng rừng, cao su bị người dân lấn chiếm, canh tác.

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND về thu hồi 825,4 ha đất của doanh nghiệp. Sau đó, theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 23/6/2017, diện tích thu hồi được xác định là 751,96 ha, giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng. Báo cáo nêu diện tích doanh nghiệp được tiếp tục thuê là 304,25 ha.

Qua kiểm tra, toàn bộ 751,96 ha đã thu hồi hiện nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Người dân đang sử dụng diện tích này để trồng điều, cao su, hồ tiêu, cà phê, sầu riêng; một số hộ đã xây dựng nhà ở và sinh sống trên đất.

Rừng tự nhiên còn 1,46 ha

Đối với 304,25 ha doanh nghiệp được tiếp tục thuê, báo cáo ghi nhận rừng tự nhiên còn 1,46 ha, chủ yếu là tre nứa, lồ ô dọc các con suối. Diện tích được thống kê là rừng trồng có 75,55 ha, gồm cao su và điều.

Phần đất chưa có rừng là 227,34 ha, hiện trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và các loại cây khác. Trong tổng diện tích còn lại của dự án, 11,47 ha thuộc quy hoạch lâm nghiệp.

Dẫn kết quả rà soát của UBND xã Quảng Trực, Hạt Kiểm lâm Tuy Đức cho biết có 92 hộ liên quan đến 236,39 ha được xác định bị lấn chiếm trong phạm vi dự án. Đến thời điểm báo cáo, Tổ công tác của UBND xã đã lập biên bản đối với 73 hộ.

Diện tích doanh nghiệp đang quản lý được báo cáo là 51,20 ha. Trong phạm vi này có 13 hộ kê khai đất, nhưng theo kết quả rà soát, doanh nghiệp vẫn đang quản lý, sử dụng.

Làm rõ trách nhiệm, phương án sử dụng đất

Hạt Kiểm lâm Tuy Đức đánh giá tranh chấp giữa doanh nghiệp và người dân kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo báo cáo, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích được thuê; chưa triển khai dự án đúng mục tiêu phê duyệt. Công ty cũng chưa xây dựng phương án sử dụng đất và điều chỉnh dự án theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Những nội dung được ghi nhận cần tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ giao, thuê, thu hồi đất và kết quả kiểm tra thực địa. Việc xác định ranh giới, hiện trạng, quá trình sử dụng và trách nhiệm của các bên là cơ sở để xử lý các vướng mắc, đồng thời bảo vệ diện tích rừng còn lại.

Đối với các hộ dân liên quan, cần làm rõ từng trường hợp trên cơ sở hồ sơ và thời điểm sử dụng đất. Giải quyết tranh chấp gắn với quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên rừng sẽ góp phần ổn định sản xuất và đời sống tại địa phương.