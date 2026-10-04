Quảng Trực ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Đông đảo các lực lượng của xã Quảng Trực và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2026

Sáng 4/10, UBND xã Quảng Trực phối hợp với Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2026. Chương trình hướng đến nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, giảm rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Anh Tuân, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Theo đó, những hành động thiết thực từ mỗi người dân sẽ góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bảo vệ hệ sinh thái.

Lãnh đạo xã Quảng Trực và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ký cam kết phối hợp bảo vệ môi trường

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Quảng Trực phát động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh. Các cơ quan, đơn vị, trường học, đoàn thể và người dân được kêu gọi duy trì vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng và không xả rác bừa bãi.

Trong khuôn khổ chương trình, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và UBND xã Quảng Trực tổ chức ký cam kết phối hợp bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ rừng và xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, thanh niên xã Quảng Trực tham gia hưởng ứng dọn dẹp vệ sinh môi trường

Nghi thức này thể hiện sự phối hợp giữa đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương, đồng thời tạo cơ sở để các hoạt động bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên trong cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường chính, khu vực chợ và trụ sở xã.

Các lực lượng xã Quảng Trực thu gom rác thải dọc các tuyến đường chính

Các phần việc được triển khai nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, đồng thời hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng. Qua đó, xã Quảng Trực tiếp tục lan tỏa tinh thần Ngày Chủ nhật xanh gắn với những việc làm cụ thể, thường xuyên.

Chương trình cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng, chăm sóc cây xanh, giảm rác thải nhựa và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Xã Quảng Trực tham gia phát dọn, chăm sóc cây xanh trên địa bàn