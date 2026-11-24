Xã Quảng Trực (Lâm Đồng) tôn vinh bản sắc văn hóa trong Đêm hội “Âm vang đại ngàn” tối 14/11

Bản sắc được tôn vinh qua ngày hội

Giữa đại ngàn biên giới Quảng Trực, tiếng cồng chiêng M’Nông ngân vang trong những ngày hội tháng 11. Điểm nhấn là hội thi Cồng chiêng M’Nông năm 2026, được UBND xã Quảng Trực tổ chức ngày 14/11. Hội thi quy tụ 7 đội với hơn 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các bon trên địa bàn.

Trong tiếng chiêng lúc trầm, lúc bổng, các đội mang đến những bài diễn tấu gắn với phong tục và sinh hoạt truyền thống của đồng bào M’Nông. Mỗi nhịp chiêng không chỉ thể hiện kỹ năng của nghệ nhân mà còn chứa đựng câu chuyện về bon làng, tình đoàn kết và ước vọng cuộc sống bình yên, no ấm.

Đồng bào M'Nông, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) diễn tấu phong tục truyền thống trong hội thi Cồng chiêng M’Nông năm 2026, tổ chức ngày 14/11

Sự tham gia của 7 đội cho thấy tinh thần hưởng ứng của các bon trong việc tôn vinh văn hóa truyền thống. Qua hội thi, những bài chiêng, kỹ năng diễn tấu và nét sinh hoạt văn hóa được giới thiệu, góp phần gìn giữ các giá trị lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Trung Thành, với đồng bào M’Nông, cồng chiêng giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần. Tiếng chiêng hiện diện trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và những sự kiện quan trọng của bon làng. Mỗi bài chiêng mang âm điệu, ý nghĩa riêng, thể hiện sự gắn bó giữa con người với cộng đồng và thiên nhiên.

Đồng bào M'Nông, xã Quảng Trực biểu diễn trong hội thi Cồng chiêng M’Nông năm 2026, tổ chức ngày 14/11

Không gian văn hóa ấy tiếp tục được mở rộng tại Đêm hội “Âm vang đại ngàn” tối 14/11. Nghi thức đón bạn theo phong tục M’Nông, giao lưu cồng chiêng, múa xoang và giới thiệu ẩm thực truyền thống mang đến những trải nghiệm gần gũi cho người tham dự.

Trong nghi thức đón khách, các nghệ nhân, già làng và trưởng bon giới thiệu nét đẹp giao tiếp truyền thống qua tiếng chiêng, lời hát đối đáp và mời rượu, nước. Những vòng xoang quanh cây nêu tạo không gian giao lưu, giúp người dân và du khách tìm hiểu văn hóa bản địa.

Đêm hội “Âm vang đại ngàn” tối 14/11 tái hiện bản sắc văn hóa của đồng bào M'Nông nơi vùng biên Quảng Trực (Lâm Đồng)

Đáng chú ý, các hoạt động văn hóa được tổ chức cùng Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - “Nối nhịp biên cương”, thu hút hơn 1.000 vận động viên. Việc kết hợp thể thao với văn hóa tạo cơ hội để người tham gia giải chạy khám phá những giá trị đặc trưng của vùng đất biên giới.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Trung Thành chia sẻ, từ hội thi cồng chiêng đến đêm hội ẩm thực, các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu giao lưu, thưởng thức văn hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trực thân thiện, giàu bản sắc và mến khách.

Nghi thức đón bạn theo phong tục M’Nông, múa xoang tại Đêm hội “Âm vang đại ngàn” tối 14/11 tại xã Quảng Trực (Lâm Đồng)

Giữ văn hóa để phát triển bền vững

Tại Quảng Trực, văn hóa bản địa gắn bó với đời sống đồng bào M’Nông qua nhiều thế hệ. Trong đó, các nghệ nhân cao tuổi giữ vai trò quan trọng trong việc lưu giữ bài chiêng, kỹ năng diễn tấu và tri thức dân gian. Những kinh nghiệm ấy được trao truyền qua sinh hoạt gia đình, bon làng và các hoạt động cộng đồng.

Giá trị của cồng chiêng không chỉ nằm ở nhạc cụ mà còn ở cách diễn tấu, sự phối hợp giữa các nghệ nhân và phong tục gắn với từng bài chiêng. Mỗi người phải biết lắng nghe, giữ nhịp và hòa cùng tập thể. Đó cũng là nét đặc trưng của văn hóa cộng đồng, nơi mỗi cá nhân góp sức gìn giữ giá trị chung của bon làng.

Xã Quảng Trực (Lâm Đồng) tái hiện văn hóa trong các sự kiện, góp phần quảng bá hình ảnh về con người địa phương

Tuy nhiên, việc bảo tồn văn hóa truyền thống đang đối mặt với những thách thức từ đời sống hiện đại. Một bộ phận thanh thiếu niên chưa thực sự quan tâm đến văn hóa dân tộc, trong khi các nghệ nhân am hiểu sâu về bài chiêng, nghi lễ và phong tục cần có lớp kế thừa.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh chia sẻ, bảo tồn cồng chiêng không thể chỉ dừng ở việc lưu giữ nhạc cụ hay tổ chức biểu diễn trong các dịp lễ hội. Điều quan trọng là duy trì không gian sinh hoạt văn hóa, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia.

Xã Quảng Trực (Lâm Đồng) duy trì không gian sinh hoạt văn hóa, tôn vinh bản sắc của đồng bào địa phương

Hội thi Cồng chiêng M’Nông năm 2026 góp phần thực hiện mục tiêu ấy. Thông qua tập luyện, giao lưu và trình diễn, các đội chiêng có thêm cơ hội duy trì hoạt động, trao đổi kinh nghiệm và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Với thế hệ trẻ, được trực tiếp học và diễn tấu cùng nghệ nhân là cách tiếp cận văn hóa gần gũi. Hiểu ý nghĩa từng nhịp chiêng, điệu xoang và phong tục truyền thống cũng là cơ sở để người trẻ tiếp nối những giá trị được cha ông gìn giữ.

Các hoạt động giao lưu văn hóa tại Quảng Trực (Lâm Đồng) mang dấu ấn đặc sắc, thu hút đông đảo người dân tham gia

Bên cạnh trao truyền, Quảng Trực từng bước phát huy bản sắc thông qua các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh địa phương. Chuỗi sự kiện ngày 14 - 15/11 cho thấy khả năng kết nối văn hóa truyền thống với thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Vận động viên, du khách đến tham gia giải chạy còn có dịp tìm hiểu cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm sự hiếu khách của người dân. Sự tham gia của người dân 11 bon trong công tác chuẩn bị, chỉnh trang cảnh quan và đón tiếp khách tiếp tục khẳng định vai trò cộng đồng.

Quảng Trực (Lâm Đồng) phát huy vai trò cộng đồng trong các sự kiện văn hóa - xã hội tại địa phương

Theo Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn, để văn hóa trở thành lợi thế phát triển lâu dài, việc tổ chức sự kiện cần gắn với bảo tồn thường xuyên trong đời sống bon làng. Cộng đồng và nghệ nhân phải giữ vai trò trung tâm, bảo đảm những giá trị truyền thống được gìn giữ đúng bản sắc.

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao vừa qua góp phần giới thiệu thiên nhiên, bản sắc các dân tộc và sự mến khách của người dân Quảng Trực. Sự đồng hành của cộng đồng cũng tạo động lực để địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh vùng biên.

Xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) từng bước phát huy bản sắc bản địa, hướng đến phát triển bền vững. (Ảnh: Ngô Đồng)