Quảng Trực dẫn đầu Lâm Đồng về khám sức khỏe toàn dân

Người dân xã Quảng Trực đến khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, xã Quảng Trực đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của các bon và người dân.

Theo thống kê, đến sáng 2/11/2026, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe trên địa bàn xã đạt 97,2%. Đáng chú ý, bon Bu Krăk và Bu Prăng 2A đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Các bon Bu Prăng 1A và Bu Dăr đạt tỷ lệ trên 99%, nhiều bon khác đạt trên 90%.

Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn còn người dân chưa tham gia khám sức khỏe. Trong đó, bon Bu Prăng 1 đạt tỷ lệ 84,74%. Đây là những địa bàn được xã tập trung vận động trong thời gian còn lại của chiến dịch.

Kết quả trên có sự đóng góp của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành y tế, các ban, ngành, đoàn thể và ban tự quản các bon. Trong đó, ban tự quản giữ vai trò quan trọng trong việc thông báo lịch khám, tuyên truyền và trực tiếp vận động từng hộ gia đình.

Quảng Trực dẫn đầu các địa phương của Lâm Đồng về tỷ lệ người dân được khám sức khỏe

Nhờ sự phối hợp này, người dân từng bước nâng cao nhận thức, chủ động sắp xếp thời gian đến các điểm khám. Theo thống kê của tỉnh, tính đến hết ngày 2/11, Quảng Trực đứng đầu 124 xã, phường, đặc khu của Lâm Đồng về kết quả triển khai khám sức khỏe toàn dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tham gia, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của ban tự quản các bon, tổ chức, đoàn thể và lực lượng tại cơ sở. Xã cũng kêu gọi những người chưa tham gia chủ động đến khám trong ngày cuối cùng của chiến dịch, dự kiến vào thứ sáu, ngày 6/11/2026.

Chiến dịch góp phần hoàn thiện dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Quảng Trực là xã biên giới của Lâm Đồng, có dân số 10.614 người. Trong số 7.626 người dân thuộc đối tượng khám sức khỏe toàn dân, có 7.413 người dân đã được khám, đạt tỷ lệ 97,2%.