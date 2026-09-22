Theo hướng dẫn do Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương ký, các trường phải thu đúng, thu đủ, sử dụng đúng mục đích; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Các khoản thu phải được thông báo đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, phân biệt rõ khoản thu theo quy định, khoản thu dịch vụ, khoản hỗ trợ tự nguyện và khoản thu hộ bảo hiểm y tế.

Đầu năm học, các trường phải lập kế hoạch, dự toán nội dung và mức chi cụ thể để xác định mức thu phù hợp. Sau khi thống nhất bằng văn bản với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và trường, cơ sở giáo dục trình UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở GDĐT phê duyệt theo phân cấp quản lý trước khi thực hiện.

Quảng Trị yêu cầu trường học không tự đặt thêm khoản thu.

Cụ thể, đối với hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn (theo quy định tại các Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ GDĐT). Các CSGD căn cứ vào Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng trẻ em, học sinh, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định số lượng lao động hợp đồng phù hợp và ký kết hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn theo đúng quy định của pháp luật. Mức lương: tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại từng thời điểm. Thời gian trả lương tối thiểu 9 tháng/năm học.

Các CSGD hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho nhân viên nấu ăn bằng 32% mức lương tháng theo quy định của pháp luật. Trong đó: 10,5% trích từ tiền lương nhân viên nấu ăn; 21,5% thuộc trách nhiệm đóng của CSGD. Nguồn kinh phí trả lương: Đối với các CSGD đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị (nếu có) và thu thỏa thuận theo quy định tại khoản 1.2 Mục II Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND. Đối với các CSGD đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị (nếu có) và thu thỏa thuận theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND. Khuyến khích các đơn vị thỏa thuận với CMHS để có kinh phí hỗ trợ thêm lương, đóng bảo hiểm cho 3 tháng/năm (3 tháng nghỉ hè để đảm bảo đủ 12 tháng/năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động).

Hợp đồng tổ chức hoạt động giáo dục Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2; làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với giáo viên trong nước; học ngoại ngữ tự chọn đối với lớp 1, lớp 2; Tăng cường ngoại ngữ và tăng cường ngoại ngữ do giáo viên nước ngoài giảng dạy (bao gồm làm quen tiếng Anh và ngoại ngữ tự chọn): Mức trả lương theo thỏa thuận giữa CSGD và người lao động hoặc các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học. Đối với giáo viên giảng dạy đủ số tiết theo quy định thì mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại từng thời điểm. Nguồn kinh phí trả lương: Đối với các CSGD đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị (nếu có) và thu thỏa thuận theo quy định tại khoản 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Mục I Nghị quyết số 48/2023/NQHĐND. Đối với các CSGD đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị (nếu có) và thu thỏa thuận theo quy định tại Mục 5 Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND.

Về áo quần đồng phục cho học sinh tùy theo khí hậu, thời tiết các vùng, miền, căn cứ vào điều kiện của nhà trường, được CMHS đồng thuận về chủ trương, Hiệu trưởng quyết định việc mặc đồng phục và quy định kiểu dáng, màu sắc, số ngày mặc đồng phục trong tuần theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GDĐT. Kiểu dáng đồng phục phải được thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương. Các CSGD chọn lựa 01 loại đồng phục để học sinh mua sắm, phục vụ cho các lễ hội, hoạt động giáo dục của nhà trường (tối đa 02 bộ/năm học). Không được thay đổi các chi tiết Logo (nếu có) và màu sắc trên đồng phục hàng năm (trừ trường hợp có văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền) hoặc yêu cầu học sinh phải mua, may đồng phục theo từng năm học, theo từng mùa; số lượng, chất lượng đồng phục phải có sự thống nhất cao (bằng văn bản) giữa nhà trường và CMHS. Tiền may hoặc mua áo quần đồng phục cho học sinh: Đối với các CSGD đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) thực hiện theo quy định tại khoản 9 Mục II Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND. Đối với các CSGD đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GDĐT. Học sinh có thể tự thực hiện việc may hoặc mua đồng phục trên thị trường theo đúng kiểu dáng, màu sắc của nhà trường quy định. Nghiêm cấm việc ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục trái quy định.

Về các khoản thu đối với học sinh phải chia thành nhiều đợt trong năm học, không thu tập trung nhiều khoản vào đầu năm, thời điểm giáp hạt hoặc giáp Tết. Nhà trường không được tùy tiện lập quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện, không thu thêm khoản ngoài quy định. Việc thu tiền thực hiện tại bộ phận kế toán, không giao giáo viên trực tiếp thu, chi.

Về học phí, hướng dẫn nêu rõ không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đối với các khoản thu dịch vụ, cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Bình (cũ) thực hiện theo Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND; trên địa bàn Quảng Trị (cũ) thực hiện theo Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND.

Các trường xây dựng kế hoạch, dự toán thu - chi đến hết tháng 10.2026. Trước mắt, chỉ xây dựng kế hoạch, dự toán đối với tiền ăn bán trú và một số khoản được hướng dẫn, gồm kinh phí hợp đồng nhân viên nấu ăn, hoạt động tin học và ngoại ngữ, đồng phục học sinh, học phẩm cho trẻ mầm non.

Đối với các khoản vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục, Sở GDĐT yêu cầu bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hoặc tối thiểu. Việc huy động tài trợ không được coi là điều kiện để học sinh được cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo. Trước khi vận động tài trợ, nhà trường phải lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ là nhiệm vụ của nhà trường, không được giao cho hội phụ huynh thực hiện. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu hoặc thu, chi tài trợ sai quy định.

Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải dựa trên sự ủng hộ tự nguyện. Giáo viên chủ nhiệm không được thay ban đại diện thu quỹ, không được thu quỹ lớp. Nhà trường không được quy định mức thu, mức vận động; ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp không được ấn định mức đóng góp bình quân hoặc tối thiểu. Khoản kinh phí này không được sử dụng để chi cho việc vệ sinh trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Nhà trường chỉ được thu các khoản thu theo quy định và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được quy định. Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tự ý đặt thêm khoản thu từ phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào. Các khoản thu và sử dụng sai quy định phải hoàn trả cho người nộp.

Trong năm học trước, các khoản thu này đã giảm. Riêng tiền công bảo vệ trường, trông giữ xe, tiền công dọn dẹp vệ sinh, chi phí dụng cụ vệ sinh từ học kỳ II đã được hướng dẫn dừng thu. Bước vào năm học 2026-2027, việc quản lý các khoản thu tiếp tục được tăng cường để hạn chế phát sinh những khoản không thuộc trách nhiệm đóng góp của phụ huynh.