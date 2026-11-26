Ngày 26/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú vừa kết luận yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tham mưu thủ tục chấm dứt Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn; đồng thời đề xuất thanh tra toàn diện dự án, tạm dừng một số công việc liên quan và bảo vệ tài sản, trang thiết bị đã được đầu tư.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú, Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), sử dụng vốn vay ưu đãi do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, với tổng mức đầu tư gần 15 triệu Euro, tương đương 400 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ODA gần 10 triệu Euro, vốn đối ứng trong nước hơn 5 triệu Euro. Dự án được triển khai nhằm xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và chất lượng sống của người dân khu vực đô thị Ba Đồn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều vướng mắc. Thời gian giải ngân cuối cùng của khoản vay đã kết thúc vào tháng 12/2022. Trước đó, năm 2021, nhà thầu chính Suez (Đan Mạch) chấm dứt hợp đồng gói thầu thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý nước thải khi khối lượng thực hiện mới đạt 67,25% giá trị hợp đồng. Đến nay, nhà tài trợ DSIF đã có các công thư thông báo không tiếp tục tài trợ cho dự án.

Trước tình hình trên, nhằm thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về thủ tục chấm dứt dự án, hoàn thành trước ngày 26/11/2026. Đồng thời, Sở Tài chính tham mưu văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh cho phép thanh tra toàn diện dự án, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án; kiểm toán độc lập và đánh giá tổng thể, toàn diện dự án theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 9819/VP-TH ngày 30/10/2026 và Công văn số 10286/VP-TH ngày 12/11/2026.

Đối với việc quản lý tài sản đã đầu tư, UBND xã Quảng Trạch được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phối hợp với phường Ba Đồn, phường Bắc Gianh tiếp tục bảo vệ, bảo quản trang thiết bị, vật tư đang tập kết tại Nhà máy xử lý nước thải. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tài sản tại hiện trường, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, xuống cấp, gây thất thoát tài sản đã được đầu tư.

Trước đó, TTXVN đã có bài phản ánh về tình trạng dự án được đầu tư gần 400 tỷ đồng nhưng vẫn dang dở sau nhiều năm triển khai, chưa thể đưa vào vận hành. Tại phường Ba Đồn và phường Bắc Gianh, Nhà máy xử lý nước thải chưa hoạt động, nhiều tuyến ống thu gom chưa hoàn thiện; các tuyến cống tự chảy, cống áp lực chưa được kết nối đồng bộ, nhiều hố ga và điểm đấu nối hộ gia đình chưa được xây dựng hoàn chỉnh.

Việc các hạng mục chưa được hoàn thành, kết nối đồng bộ khiến hệ thống thu gom và xử lý nước thải chưa thể phát huy công năng, ảnh hưởng đến mục tiêu cải thiện môi trường đô thị. Tình trạng này còn tác động đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và đời sống người dân, đặc biệt trong mùa mưa, lũ. Trong khi đó, nhu cầu thu gom, xử lý nước thải và khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực ngày càng cấp thiết.

Liên quan đến dự án, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đánh giá tổng thể, sớm đề xuất phương án xử lý, hướng tới hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư và góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường tại các phường Ba Đồn, Bắc Gianh và khu vực lân cận.

Việc UBND tỉnh yêu cầu tham mưu thủ tục chấm dứt dự án, đề xuất thanh tra toàn diện và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan là cơ sở để rà soát toàn bộ quá trình triển khai, làm rõ những tồn tại, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý tiếp theo. Qua đó, địa phương hướng tới kế thừa những kết quả đã thực hiện, phát huy hiệu quả các hạng mục có thể tiếp tục sử dụng, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công và hạn chế lãng phí nguồn lực đầu tư.