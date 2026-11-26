Ngày 26/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết luận chỉ đạo liên quan đến Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (vay vốn Chính phủ Đan Mạch), trong đó yêu cầu tham mưu phương án thanh tra toàn diện dự án sau nhiều năm triển khai dang dở.

Nhiều hạng mục tại Nhà máy Xử lý nước thải ở phường Bắc Gianh chưa hoàn thiện, có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài dừng thi công.

Theo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương mới đây, dự án này được tài trợ bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch theo thỏa thuận từ năm 2016.

Tổng mức đầu tư dự án gần 15 triệu euro, tương đương khoảng 400 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA gần 10 triệu euro, phần vốn đối ứng trong nước hơn 5 triệu euro.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều trắc trở. Năm 2021, nhà thầu chính Suez (Đan Mạch) chấm dứt hợp đồng gói thầu thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Đáng chú ý, khối lượng thực hiện của gói thầu này mới đạt 67,25% giá trị hợp đồng. Đến năm 2025, nhà tài trợ DSIF có các công thư thông báo không tiếp tục tài trợ cho dự án.

Trong khi đó, thời hạn giải ngân cuối cùng của khoản vay đã kết thúc từ tháng 12/2022.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về thủ tục chấm dứt dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 26/11/2026.

Công trình được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa phát huy công năng như kỳ vọng.

Không chỉ nhà máy xử lý nước thải tại phường Bắc Gianh, dấu tích của quá trình thi công còn hiện diện trên một số tuyến đường ở khu vực trung tâm phường Ba Đồn.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị cho phép thanh tra toàn diện dự án, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu tạm dừng việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để hoàn thành các hạng mục còn lại; tạm dừng kiểm toán độc lập và đánh giá tổng thể, toàn diện dự án theo các chủ trương đã được UBND tỉnh ban hành trước đó.

Trong thời gian chờ xử lý các thủ tục liên quan, UBND xã Quảng Trạch được yêu cầu chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã - phối hợp với phường Ba Đồn và phường Bắc Gianh bảo vệ, bảo quản toàn bộ trang thiết bị, vật tư đang tập kết tại nhà máy xử lý nước thải.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tài sản, thiết bị hiện có, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng hoặc xuống cấp đối với những hạng mục đã được đầu tư.

Việc thanh tra toàn diện được đặt ra nhằm xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời tìm hướng xử lý để kế thừa những kết quả đã thực hiện, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư và giải quyết các vấn đề môi trường tại khu vực phường Ba Đồn và phường Bắc Gianh.

Dự án gần 400 tỷ đồng đình trệ suốt 10 năm Trước đó, Báo Xây dựng có bài phản ánh, Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn được khởi công từ tháng 9/2016, với mục tiêu xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải với công suất 3.000m³/ngày đêm, góp phần cải thiện môi trường và chất lượng sống của người dân đô thị Ba Đồn. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành sau 36 tháng, bàn giao vào tháng 11/2019. Tuy nhiên, tiến độ liên tục bị kéo dài. Đến năm 2021, việc thi công tại Nhà máy xử lý nước thải ở phường Bắc Gianh - hạng mục quan trọng của dự án, dừng lại khi nhiều hạng mục mới chỉ hoàn thành phần thô. Sau nhiều năm ngừng thi công, nhà máy nằm im lìm với nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, có dấu hiệu xuống cấp, hoang hóa do phơi mưa nắng. Một số công trình chưa được lợp mái, thiết bị và vật tư đã đầu tư chưa thể đưa vào vận hành. Không chỉ nhà máy, hệ thống hạ tầng thu gom nước thải cũng còn dang dở. Tuyến ống áp lực mới thi công 3.554/5.129m, tuyến ống tự chảy đạt 7.311/12.964m; việc lắp đặt hố ga, đấu nối hộ gia đình mới triển khai tại 940/2.274 hộ. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chưa thể vận hành đồng bộ. Tại một số tuyến đường ở khu vực trung tâm phường Ba Đồn, dấu tích thi công vẫn còn, nhiều đoạn mặt đường sụt lún, nham nhở, nước đọng khi trời mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sau 10 năm kể từ ngày khởi công, công trình vẫn chưa thể phát huy công năng như kỳ vọng, trong khi nguồn vốn ODA đã kết thúc và nhà tài trợ không tiếp tục bố trí vốn. Việc xử lý dự án, xác định khối lượng đã thực hiện và tìm nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại vì thế vẫn là bài toán đặt ra đối với địa phương.