Quảng Trị yêu cầu mỗi xã có tối thiểu một thư viện gắn với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Trụ sở xã Hồng Hóa cũ, nay là xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị được chuyển giao làm nhà văn hóa thôn Hồng Hóa nhưng đang thiếu các trang thiết bị phục vụ người dân (Ảnh: HG)

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đất đai, quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, không để tài sản bỏ trống, xuống cấp. Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao khẩn trương tiếp nhận các cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao; xây dựng phương án, lộ trình cho thuê, khai thác từng cơ sở, đồng thời tổ chức cho thuê, đấu giá các cơ sở đủ điều kiện trước ngày 15/11/2026.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, bố trí cơ sở nhà, đất dôi dư để hình thành các thiết chế phục vụ cộng đồng, bảo đảm mỗi địa phương có tối thiểu một cơ sở làm thư viện gắn với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và một cơ sở phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Việc rà soát, bố trí phải hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Các cơ sở còn lại được ưu tiên khai thác phục vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận, sử dụng theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Sở Y tế được giao nhiệm vụ tham mưu phương án tổ chức, quản lý, vận hành các thiết chế phục vụ cộng đồng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/10/2026.

Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi tiền thuê theo quy định nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác tài sản công; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện.