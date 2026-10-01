Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Báo cáo của Sở Công thương cho biết, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện tại tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 là hơn 12.963MW. Cơ cấu nguồn gồm: nhiệt điện than, điện khí, điện gió, điện mặt trời, thủy điện và các loại hình năng lượng khác.

Trên địa bàn tỉnh có 42 dự án điện đã hoàn thành, vận hành thương mại và chạy thử với tổng công suất 3.016,2MW, mới đạt khoảng 23% tổng công suất quy hoạch đến năm 2030.

Phần lớn công suất quy hoạch vẫn đang nằm trên hồ sơ: 6 dự án đang thi công nhưng vướng mắc về giải phóng mặt bằng, 27 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa khởi công, 8 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, 4 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn nhà đầu tư, 26 dự án đang thẩm định chủ trương đầu tư và 21 dự án chưa có hồ sơ đề xuất.

Theo đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Quảng Trị hiện nay đang định hình là trung tâm năng lượng của cả nước. Do đó, tỉnh chủ động lựa chọn các nhà đầu tư có thực lực, đủ năng lực tài chính và khả năng triển khai thực tế; đang rà soát các dự án đã được cấp phép từ nhiều năm nhưng chưa triển khai hoặc triển khai dở dang để có biện pháp xử lý phù hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công thương bám sát chỉ đạo của Bộ Công thương để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch điện và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải và hạ tầng liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra tiến độ Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I. (Ảnh: HG)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong việc triển khai các dự án điện theo quy hoạch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà động lực là lĩnh vực năng lượng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Vương Quốc Tuấn yêu cầu không trì hoãn, không lùi tiến độ bất kỳ dự án năng lượng nào. Đối với các dự án đang vận hành, phải rà soát nâng tối đa công suất khai thác; với các dự án chậm tiến độ hoặc đầu tư cầm chừng, kiên quyết rà soát, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không để lãng phí nguồn lực đất đai và tài nguyên. Toàn bộ dự án phải được phân nhóm, lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ giải ngân hằng tháng và thực hiện cơ chế đôn đốc, kiểm tra tiến độ đầu tư các dự án hằng tuần.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý khâu lựa chọn nhà đầu tư. Yêu cầu hàng đầu là phải rà soát, siết chặt việc đánh giá năng lực thực chất, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có khả năng kích hoạt hệ sinh thái và kéo theo dòng vốn ở nhiều lĩnh vực khác.

Trước mắt, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 10, chậm nhất đầu tháng 11; đồng thời, Sở Công thương cùng các sở, ngành chuyên môn phải khẩn trương gỡ "nút thắt" hạ tầng truyền tải điện, nghiên cứu các mô hình đột phá như kết hợp năng lượng sạch với trung tâm dữ liệu nhằm tối ưu hóa dư địa tăng trưởng, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư.