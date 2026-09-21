Quảng Trị yêu cầu không lập đoàn chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 1819 về việc không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng.

Theo văn bản, nhân dịp được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức, đồng thời không để việc thăm hỏi, chúc mừng ảnh hưởng đến thời gian, công việc chung, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sự quan tâm được thể hiện bằng việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: C.S

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tuấn cho biết sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị, cải thiện đời sống nhân dân. Ông đặt mục tiêu phấn đấu sớm xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch của cả nước.

Tân Bí thư nhấn mạnh yêu cầu củng cố đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Ông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến lược về năng lượng, giao thông, sân bay, cảng biển, logistics; tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Cùng với đó, Quảng Trị sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo dựa trên dữ liệu, công nghệ và thể chế, hướng tới xây dựng bộ máy vận hành nhanh hơn, minh bạch và hiệu quả hơn.