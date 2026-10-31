Quảng Trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành khu tái định cư cảng Cửa Việt

Dân "mắc kẹt" trong vùng quy hoạch

Trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tải bài viết “Quảng Trị: Khu tái định cư dang dở, dân "mắc kẹt" trong vùng quy hoạch”, phản ánh tình trạng khu tái định cư phục vụ mở rộng cảng Cửa Việt chậm triển khai, khiến hàng chục hộ dân thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị nhiều năm chưa thể di dời đến nơi ở mới.

Khu vực này thuộc Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Cửa Việt đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-CHHVN ngày 21/4/2017. Để phục vụ dự án, tỉnh Quảng Trị (cũ) đã lên kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho 68 hộ dân thôn Tân Lộc. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khu tái định cư vẫn dang dở.

Do nằm trong vùng quy hoạch, nhà cửa xuống cấp của người dân không được phép sửa chữa lớn, cải tạo hoặc xây mới. Người dân nhiều lần kiến nghị sớm hoàn thiện khu tái định cư để ổn định cuộc sống; chính quyền xã Cửa Việt cũng đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ dự án.

Người dân "mắc kẹt" trong vùng quy hoạch do khu tái định cư thi công dang dở

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư

Chiều 30/10 ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có chuyến kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt.

Báo cáo tại các điểm kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Quy mô giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng cảng khoảng 11,1ha và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khoảng 5,2ha.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt

Trong đó, hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực mở rộng cảng Cửa Việt đến nay cơ bản đã thi công hoàn thành, đã hình thành 76/79 lô đất, cơ bản đủ điều kiện bố trí tái định cư đối với phần đã hoàn thành, tổng giá trị khối lượng đã thi công thực hiện đạt 92%. Tại khu vực cuối tuyến D2 đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do còn 1 hộ dân chưa đồng ý.

Đối với hợp phần giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng cảng Cửa Việt, phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 11,1ha; theo dự án ban đầu liên quan 68 hộ dân. Đến nay, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc quy chủ, kiểm đếm và áp giá phần tài sản, vật kiến trúc trên đất, hoàn thành việc lập giá đất cụ thể, riêng đất đai chưa áp giá do chính quyền địa phương chưa hoàn thành công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất.

Sau khi kiểm tra thực địa dự án Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển cảng Cửa Việt, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân trong khu vực. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thành Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn địa phương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định; quan tâm các điều kiện cần thiết, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng và bảo đảm điều kiện sinh sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Yêu cầu UBND xã Cửa Việt chủ động rà soát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Đồng chí cũng đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án.