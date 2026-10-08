Quảng Trị yêu cầu hoàn thành 4 trường nội trú vùng biên giới theo đúng cam kết

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Chủ trì làm việc có ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Gấp rút hoàn thành đúng tiến độ

Theo Sở Tài chính, 2 dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân và Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trường Sơn đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân tại xã Kim Ngân có tổng mức đầu tư 123,7 tỷ đồng, thực hiện nâng cấp, cải tạo và mở rộng trường, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 537 học sinh với 16 lớp học.

Tại xã Trường Sơn, dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trường Sơn có tổng mức đầu tư 194,2 tỷ đồng, xây dựng mới trường học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 712 học sinh với 24 lớp học.

Hiện chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp; lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Đối với 4 dự án trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS triển khai giai đoạn 1 tại các xã Đakrông, Hướng Phùng, Thượng Trạch và Dân Hoá, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cho biết, giá trị khối lượng thực hiện tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng và Dân Hóa khoảng 82%;

Trong khi đó, tiến độ Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông khoảng 90%; Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch khoảng 83%.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển giáo dục, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho học sinh vùng biên. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án vẫn chậm so với yêu cầu.

Ông Trần Vũ Khiêm yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị; những nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị nào thì đơn vị đó trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm.

Đối với 4 dự án giai đoạn 1, yêu cầu đặt ra là xử lý các tồn tại, hoàn thành công trình theo đúng cam kết. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bảo đảm an toàn cho học sinh tại những trường đã đưa vào sử dụng, phân công cán bộ theo dõi, giám sát và điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công khi cần thiết.

Công trình Trường phổ thông nội trú Hướng Phùng đang gấp rút thi công.

9 dự án trường giai đoạn 2 dự kiến thi công trước ngày 10/10

Đối với 9 dự án giai đoạn 2 tại các xã Kim Phú, Kim Điền, Tuyên Lâm, Hướng Lập, La Lay, A Dơi, Lao Bảo, Tà Rụt và Lìa, các dự án đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch, lập quy hoạch tổng mặt bằng và lập dự án.

Theo kế hoạch, các công trình sẽ được triển khai thi công trước ngày 10/10/2026 và hoàn thành trước ngày 30/7/2027.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm yêu cầu các dự án giai đoạn 2 không lặp lại những tồn tại của giai đoạn 1. Các đơn vị cần sử dụng kinh nghiệm thực tế để hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đồng thời nghiên cứu lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực thi công.

Phương án thiết kế phải bảo đảm công năng thiết yếu và các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, phù hợp với nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên sau khi công trình hoàn thành.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật xử lý các tồn tại, bảo đảm tiến độ hoàn thành 4 dự án giai đoạn 1.

Với 11 dự án tiếp theo, chủ đầu tư phải rà soát nguồn vốn, phương án thiết kế, quy mô và số lượng học sinh nội trú, bán trú, nhất là tại Lao Bảo, Lìa và A Dơi, để công trình phù hợp tiêu chuẩn, công năng và nhu cầu thực tế.

Các chủ đầu tư đồng thời phải xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể; xác định trách nhiệm của từng cán bộ, đơn vị trong từng khâu và chịu trách nhiệm về lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công, chất lượng và tiến độ dự án.