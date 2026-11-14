Quảng Trị yêu cầu đẩy mạnh thực hiện cơ chế 'luồng xanh' trong giải quyết thủ tục hành chính

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho lãnh đạo doanh nghiệp. (Ảnh: HG)

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc, tăng cường thực hiện cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Theo đó, sau hơn 1 tháng thực hiện cơ chế này, tỷ lệ hoàn thành hồ sơ đến hạn đạt 91,67%; 100% hồ sơ đã giải quyết được trả kết quả đúng và trước thời hạn so với cam kết.

Tuy nhiên, tỷ lệ phê duyệt quy trình nội bộ tái cấu trúc thủ tục hành chính “luồng xanh” toàn tỉnh mới chỉ đạt 83,56%. Danh mục thủ tục hành chính và dự án theo cơ chế “luồng xanh” còn hạn chế, chưa bao quát đầy đủ các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh trong triển khai dự án và hoạt động của nhà đầu tư.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện đồng bộ chỉ đạo về cơ chế “luồng xanh”; cắt giảm quy trình nội bộ không cần thiết, phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải quyết hồ sơ.

Xe máy tham gia thi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Các ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính và các dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để thực hiện theo cơ chế “luồng xanh”, gửi Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi.

Theo văn bản chỉ đạo, đối với hồ sơ thuộc cơ chế “luồng xanh” khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt, cơ quan chủ trì phải thực hiện nhận diện hồ sơ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thiết lập độ khẩn của văn bản trình là ‘Hoả tốc”; đồng thời bổ sung cụm từ “luồng xanh” vào trích yếu để nhận diện, phân biệt và ưu tiên xử lý trên hệ thống.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Tổ công tác liên ngành thực hiện cơ chế “luồng xanh" tăng cường theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, dự án.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp tại Quảng Trị, sau hơn 1 tháng thực hiện cơ chế “luồng xanh” công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã có bước đột phá so với trước. Thời gian và thủ tục hành chính đối với dự án được rút ngắn và thực chất, được nhà đầu tư, doanh nghiệp đánh giá cao.