Quảng Trị: Xuyên đêm khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Sáng 11/11, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (Quảng Trị) cho biết, sau một đêm khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã đã được thông một làn xe. Hiện các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung xử lý khối lượng đất đá còn lại, từng bước khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lực lượng Công an xã Trường Sơn chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại vị trí sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10/11, tại Km89+600 đến Km89+680 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn mét khối đất đá từ mái taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến tuyến giao thông vào trung tâm xã theo hướng Bắc - Nam bị chia cắt.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn và Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới tiếp cận hiện trường, tổ chức thu dọn đất đá xuyên đêm nhằm sớm thông tuyến. Do khối lượng đất đá sạt lở lớn, các lực lượng tập trung giải phóng mặt đường, ưu tiên tạo lối đi tạm thời cho các phương tiện.

Bên cạnh đó, Công an xã Trường Sơn đã tổ chức lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở trong thời gian khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Đến sáng 11/11, sau nhiều giờ thi công liên tục, vị trí sạt lở đã được giải phóng một phần, thông được một làn đường. Tuy nhiên, việc lưu thông qua khu vực vẫn còn hạn chế, chủ yếu đối với xe máy và các loại ô tô hai cầu; ô tô con gầm thấp chưa thể lưu thông. Các đơn vị chức năng tiếp tục huy động máy móc, nhân lực xử lý đất đá còn lại, từng bước mở rộng mặt đường, khôi phục giao thông bình thường.

Cùng với việc khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km30+900 Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tại vị trí này, mưa lớn đã khiến hơn 10.000 m3 đất đá từ mái taluy dương đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền và mặt đường trên chiều dài khoảng 100 m, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Để khắc phục sự cố, các đơn vị đã triển khai hai mũi thi công từ hai hướng, gồm một mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vào và một mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ra. Các lực lượng dự kiến tổ chức thi công ba ca nhằm đẩy nhanh tiến độ thu dọn đất đá. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở lớn, phạm vi thi công hạn chế, không thể bố trí đồng thời nhiều thiết bị nên việc khắc phục gặp khó khăn. Theo phương án ban đầu, dự kiến cần khoảng 3 ngày để hoàn thành xử lý sạt lở, bảo đảm điều kiện thông xe.

Bồn nước và tài sản của người dân bị rơi xuống hố sụt. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài hai vị trí trên, đợt mưa lớn vừa qua còn gây ngập lụt, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ngầm tràn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Một số công trình giao thông tại các xã Cồn Tiên, Tân Lập bị xói lở, hư hỏng; nhiều tuyến đường tại các xã miền núi bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đến sáng 11/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạnh mưa, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, đơn vị triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện, máy móc xử lý các điểm sạt lở, khơi thông những tuyến giao thông bị ách tắc; đồng thời kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng bị hư hỏng, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cảnh giới, cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, không để người dân và phương tiện qua lại các khu vực chưa bảo đảm an toàn. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương triển khai khẩn trương, trong đó ưu tiên khôi phục giao thông tại các tuyến đường trọng yếu, bảo đảm việc đi lại của người dân.