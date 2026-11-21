Đoàn làm phim SILAA ghi hình tại hang Én, Quảng Trị. Nguồn: Oxalis Adventure.

Chương trình tập trung khảo sát các bối cảnh quay phim SILAA để xây dựng hành trình du lịch liên kết Quảng Trị – Ninh Bình – Cao Bằng, đồng thời xúc tiến mở đường bay thường lệ từ Ấn Độ đến Đồng Hới.

Theo Kế hoạch số 5806/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, chương trình nhằm giới thiệu điểm đến và các sản phẩm du lịch của tỉnh tới thị trường Ấn Độ, đồng thời thu hút các nhà sản xuất, đạo diễn và đoàn làm phim quốc tế đến khảo sát, lựa chọn bối cảnh ghi hình. Đây cũng là dịp quảng bá Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 và Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Trị 2027.

Đoàn khảo sát gồm đại diện hãng sản xuất phim SILAA, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành quốc tế chuyên khai thác thị trường Ấn Độ. Bên cạnh các bối cảnh quay tại Blue Diamond Retreat và đồi cát xã Nam Trạch, đoàn sẽ khảo sát Làng Du lịch Tân Hóa, hang Chuột, động Thiên Đường, suối nước Moọc, Sông Chày – Hang Tối, địa đạo Vịnh Mốc và Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Đoàn cũng sẽ tìm hiểu dịch vụ lưu trú tại Đồng Hới và Đông Hà để xây dựng chương trình tham quan phù hợp với khách Ấn Độ.

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị liên kết phát triển du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, tổ chức chiều 24/11 tại phường Đồng Hới. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, các địa phương Quảng Trị, Ninh Bình, Cao Bằng, hãng sản xuất phim SILAA, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi về chiến lược tiếp cận thị trường khách Ấn Độ và chiến dịch truyền thông du lịch gắn với đợt công chiếu phim SILAA dự kiến vào năm 2027. Ba địa phương sẽ chia sẻ định hướng phát triển sản phẩm gắn với điện ảnh, trong đó có hành trình kết nối các bối cảnh quay chính của phim để doanh nghiệp lữ hành chào bán tại Ấn Độ. Đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành sẽ thảo luận về khả năng kết nối đường bay, kích cầu du lịch tại thị trường này. Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến có lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham quan không gian quảng bá du lịch, trải nghiệm ẩm thực địa phương và dự chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026./.