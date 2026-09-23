Quảng Trị: Xuất hiện hố sụt lún bất thường sâu 3m trong khu dân cư xã Hiếu Giang

Theo đó, vị trí sụt lún nằm ở điểm đầu tuyến đường liên xã An Mỹ – Bản Chùa (thuộc thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), chỉ cách nhà dân khoảng 5m. Qua ghi nhận ban đầu cho thấy, hố sụt có dạng hình tròn, sâu khoảng 3m, diện tích bề mặt khoảng 1,5m² theo kiểu hàm ếch. Phía dưới đáy hố mở rộng ra gần 4m² và chứa nhiều nước màu vàng. Đáng chú ý, khu vực này vốn không có hệ thống cống rãnh, khe hay suối tự nhiên chảy qua.

Hố sụt xảy ra tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị có dạng hình tròn, sâu khoảng 3m, diện tích bề mặt khoảng 1,5m² theo kiểu hàm ếch. Ảnh: Võ Linh

Theo lời kể của ông Hồ Quang Chiến (người dân sống ngay cạnh vị trí sụt lún), vào khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ông nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện nền đất đã bị sụt sâu. Trước đó khoảng 3 năm, tại vị trí cách điểm sụt lún này chừng 100m cũng từng xuất hiện một hố đất lún tương tự với kích thước nhỏ hơn và đã được chính quyền địa phương xử lý đổ đất san lấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng khoanh vùng, cắm biển và dựng hàng rào cảnh báo nguy hiểm; đồng thời phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông và tuyệt đối không để người dân lại gần.

Lãnh đạo xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị kiểm tra nắm bắt hố sụt và kiến nghị các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Ảnh: Võ Linh

Hiện, chính quyền xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn và cấp trên để sớm khảo sát, đánh giá nguyên nhân địa chất và có giải pháp xử lý.

Đáng lo ngại, đây không phải là hiện tượng hiếm gặp trên địa bàn. Trong nhiều năm qua, xã Hiếu Giang đã liên tục ghi nhận các vụ sụt lún đất bất thường, đặc biệt gia tăng mật độ và quy mô mỗi khi bước vào mùa mưa bão.

Tình trạng "đất sụt, hố sâu" xuất hiện ngày càng dày đặc đặt ra yêu cầu cho các cơ quan chức năng cần sớm tìm ra căn nguyên địa chất và triển khai các giải pháp xử lý căn cơ, bền vững nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cũng như ổn định đời sống, sinh kế lâu dài cho nhân dân vùng ảnh hưởng.