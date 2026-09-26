Quảng Trị: Xuất hiện hai hố sụt nguy hiểm

Theo đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 22.9 tại thôn An Truyền, xã Hiếu Giang, người dân tá hỏa khi nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện hố sụt bên mép đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa.

Ban đầu, hố sâu khoảng 3m, diện tích miệng hố khoảng 1,5m², phía dưới có dạng hàm ếch và chứa nước màu vàng. Đến chiều 25.9, độ sâu đo được là 17,6m. Khu vực đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa hố sụt tại xã Hiếu Giang

Sau đó, một hố sụt xuất hiện vào chiều 24.9 trong sân thể dục - thể thao của Trường PTDT bán trú TH&THCS Ngân Thủy, xã Kim Ngân. Hố sâu khoảng 3-4m, miệng rộng khoảng 1m, làm hư hỏng một phần mặt sân. Nhà trường đã khoanh vùng và tạm dừng hoạt động tại khu vực này.

Chiều 25.9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã đi kiểm tra cả hai điểm sụt. Ông Bảo thống nhất phương án bơm cát vào hố, yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất và tính đến việc khoan thăm dò để xác định nguyên nhân, chọn cách xử lý phù hợp.

Riêng đối với hố sụt ở xã Hiếu Giang, ông Bảo yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương xử lý sự cố, đánh giá an toàn tuyến đường trước khi xem xét tháo dỡ hàng rào.

Tại Kim Ngân, lãnh đạo tỉnh lưu ý địa phương và nhà trường phải kiểm tra các công trình lân cận, duy trì cảnh báo, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cách hố sụt ở Hiếu Giang khoảng 100m, một hố nhỏ hơn từng xuất hiện cách đây ba năm và đã được đổ đất lấp lại. Cơ quan chuyên môn nhận định khu vực này có nền địa chất karst, với hang hốc và dòng chảy nước ngầm bên dưới.