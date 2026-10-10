Quảng Trị: Xử phạt 2 trường hợp lên facebook xúc phạm người khác

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Lao Bảo và Công an xã Minh Hóa đã xác minh làm rõ và xử phạt 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội facebook xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo đó, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn của bà L.T.Y.N., trú tại địa phương, phản ánh tài khoản Facebook “Khun Win” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà.

Qua kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan Công an xác định ông L.C.H. (sinh năm 1996), trú tại xã Lao Bảo, là người sử dụng tài khoản trên để đăng tải nội dung vi phạm.

Ngày 8/10/2026, Trưởng Công an xã Lao Bảo đã ra 1uyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 10.000.000 đồng đối với ông L.C.H. theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Công an xã Lao Bảo làm việc với L.C.H.

Trước đó, Công an xã Minh Hóa tiếp nhận đơn trình báo của bà Đ.T.M.A, trú tại xã Minh Hóa, nội dung phản ánh: Có đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh, “ảo” lấy hình ảnh cá nhân của bà A để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến uy tín và đời sống riêng tư của bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Hóa đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan. Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định người thực hiện hành vi đăng tải các nội dung trên là ông Đ.L.N, trú tại xã Minh Hóa.

Tại cơ quan Công an, ông Đ.L.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Trưởng Công an xã Minh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền đối với ông Đ.L.N số tiền 12.500.000 đồng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.