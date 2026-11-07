Quảng Trị: Xử lý tình trạng khoan giếng, xây tường rào đón đầu đền bù dự án

Khoan giếng, xây tường rào đón đầu đền bù dự án

Ngày 7/11, ông Lê Văn Thông, chủ tịch UBND xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong chiều hôm qua và sáng nay, địa phương đã ra quân kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khoan giếng, xây tường rào, công trình, tạo lập tài sản trái quy định trong hành lang an toàn giao thông và khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 9.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một số công trình, hạng mục xây dựng và vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dân liên quan khẩn trương tháo dỡ, trả lại hiện trạng theo thời hạn đã thống nhất.

Chính quyền xã Cửa Việt ra quân xử lý vi phạm

Quá trình kiểm tra, chính quyền địa phương kết hợp tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật để người dân hiểu rõ trách nhiệm, đồng thời tránh phát sinh thiệt hại khi Nhà nước triển khai dự án.

Theo ông Thông, qua tuyên truyền, nhắc nhở, các hộ dân được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu và đồng ý tháo dỡ phần công trình, vật kiến trúc vi phạm. UBND xã ghi nhận, biểu dương tinh thần hợp tác và trách nhiệm của các hộ; mong rằng đây sẽ là việc làm để các hộ khác cùng noi theo, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác quản lý, giải phóng mặt bằng các dự án.

Phát hiện nhiều công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông

Trong tuần này, UBND xã Cửa Việt sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra trên địa bàn, mọi trường hợp cố tình lấn chiếm, xây dựng trái phép, không chấp hành yêu cầu khắc phục hoặc tái phạm sẽ bị lập biên bản, củng cố hồ sơ và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

UBND xã Cửa Việt kiên quyết không để vi phạm hành lang an toàn giao thông kéo dài, đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành, không tự ý xây dựng, cơi nới hoặc tạo lập tài sản trong phạm vi hành lang đường bộ.

Dự án triển khai sau nhiều năm gián đoạn

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 sử dụng nguồn vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2021.

Người dân khoan giếng dọc tuyến đường Quốc lộ 9

Tháng 11/2021, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt đầu tư, giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 13,8 km, tổng mức đầu tư 19,05 triệu USD, tương đương 440,37 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021–2022.

Để triển khai dự án, HĐND tỉnh Quảng Trị khi đó đã phê duyệt chủ trương đầu tư một dự án GPMB riêng với tổng mức đầu tư ban đầu 75 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, sau đó được điều chỉnh tăng lên 345,55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dự án GPMB mới bàn giao được 4,55/13,8 km và 6 cầu trên tuyến cho chủ đầu tư; còn lại 9,25 km chưa được bàn giao mặt bằng.

Tới ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư dự kiến 748 tỷ đồng. Theo quyết định được phê duyệt, có chiều dài khoảng 13,8 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027–2030.

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 – Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 được giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.