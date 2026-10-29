Quảng Trị: Xử lý 40 trường hợp xe quá tải, dự kiến phạt 608 triệu đồng

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 14 - 27/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phát hiện, lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, với tổng số tiền dự kiến xử phạt 608 triệu đồng.

CSGT kiểm tra kích thước thành thùng xe tải nhằm phát hiện các trường hợp tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện.

Trong số này, có 13 trường hợp chở hàng vượt khổ giới hạn về chiều dài, chiều cao; 4 trường hợp xe tải có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 trường hợp chở hàng vượt tải trọng cho phép từ trên 10 - 30%, một trường hợp vượt từ trên 50 - 100% và 2 trường hợp phương tiện có tổng trọng lượng vượt tải trọng cho phép của đường bộ từ trên 10 - 20%.

Đáng chú ý, việc xử lý không chỉ dừng ở người trực tiếp điều khiển phương tiện. Đội CSGT đường bộ số 2 còn lập biên bản đối với 18 chủ xe có vi phạm liên quan đến quá khổ, quá tải, gồm 16 chủ xe là tổ chức và 2 chủ xe là cá nhân.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các biện pháp xử lý bổ sung cũng được áp dụng, gồm trừ điểm giấy phép lái xe 18 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4 trường hợp, tước phù hiệu phương tiện 2 trường hợp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tân, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, địa bàn quản lý rộng, trải dài khiến công tác tuần tra, kiểm soát gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì bám tuyến, bám địa bàn, kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo lực lượng CSGT, việc thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và xử lý theo quy định đối với cả người điều khiển lẫn chủ phương tiện góp phần nâng cao trách nhiệm trong hoạt động vận tải. Qua đó, hạn chế tình trạng xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường thuộc địa bàn đơn vị quản lý.