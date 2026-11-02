Quảng Trị: Xử lý 128 trường hợp vi phạm về cải tạo phương tiện, chở quá khổ, quá tải

Ngày 2/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 15 ngày triển khai cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện chở hàng quá khổ giới hạn, quá tải trọng và phương tiện cải tạo không đúng quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã phát hiện 128 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn và cải tạo phương tiện không bảo đảm quy định.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải.

Thực hiện kế hoạch cao điểm, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt là những tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng và các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nguy cơ vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe.

Qua 15 ngày triển khai cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 128 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 40 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 26 trường hợp vi phạm về quá khổ giới hạn và cải tạo phương tiện.

Các trường hợp vi phạm trên, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, trong đó trừ điểm giấy phép lái xe 33 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định 5 trường hợp, tước phù hiệu 5 trường hợp; tổng số tiền phạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị triển khai từ ngày 15/10 đến ngày 15/12.

Hiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kết hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Kiên quyết không để các phương tiện vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, tự ý cải tạo trái quy định tham gia giao thông... góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.