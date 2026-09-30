Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Theo đó, các ông Phan Văn Linh (54 tuổi), nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong; ông Đặng Trọng Vân (58 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và ông Võ Đắc Hóa (56 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đều bị tỉnh Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND huyện.

Đối tượng Nguyễn Công Minh đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã.

Được biết, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị, các ông Phan Văn Linh, Đặng Trọng Vân và Võ Đắc Hoà là chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong, Gio Linh và Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị cũ). Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cá nhân trên đã bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Theo cơ quan chức năng đã công bố, Công ty TNHH cây xanh Công Minh trúng hơn 600 gói thầu tại các địa phương với tổng trị giá hơn 3.500 tỉ đồng, đã được quyết toán hơn 3.000 tỉ đồng. Đến nay, 5 hội đồng định giá có kết luận về tài sản đối với 100 dự án, trong đó xác định thiệt hại cho Nhà nước gần 100 tỉ đồng.

Quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với đối tượng Nguyễn Công Minh.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (54 tuổi, quê Hà Tĩnh), Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty cây xanh Công Minh. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

Bộ Công an cho hay bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), số điện thoại: 06922.09022.