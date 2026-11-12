Quảng Trị xét xử lưu động vụ án ma túy tại trường học

Phiên tòa xét xử 6 bị cáo liên quan đến ma túy tại Trường THPT Quảng Trị.

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Trị tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Trường THPT Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo liên quan đến các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo gồm Trương Văn Tài (28 tuổi), Phan Văn Kha (23 tuổi), Nguyễn Xuân Minh (37 tuổi), Nguyễn Viết Linh (29 tuổi) cùng trú tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Ngọc Long (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Huấn (26 tuổi) cùng trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, ngày 29/6, Nguyễn Xuân Minh mua 20 viên nén, trong đó có 17 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, với giá 500.000 đồng để bán lại kiếm lời.

Cũng trong ngày, Nguyễn Ngọc Long nhờ Phan Văn Kha mua 500.000 đồng ma túy để sử dụng. Kha liên hệ với Nguyễn Viết Linh và Trương Văn Tài, thông qua các bị cáo này mua ma túy từ Minh.

Sau khi nhận 13 viên, Tài và Kha giữ lại 5 viên để sử dụng, giao 8 viên còn lại cho Long.

Sau đó, Long và Nguyễn Ngọc Huấn góp tiền, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tại nhà riêng ở xã Triệu Bình.

Tối cùng ngày, khi cả hai đang sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Trong khi đó, Tài và Kha mang số ma túy còn lại đến khu vực bờ đê gần sông Thạch Hãn, thuộc xã Nam Cửa Việt, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần được xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Văn Tài 8 năm tù, Phan Văn Kha 6 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với các bị cáo còn lại, Nguyễn Xuân Minh lĩnh án 4 năm tù; Nguyễn Viết Linh và Nguyễn Ngọc Huấn cùng mức án 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Ngọc Long bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Việc đưa phiên tòa đến trường học còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận trực tiếp với một vụ án có thật, hiểu rõ hơn ranh giới giữa hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu.

Qua đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở nên cụ thể, dễ tiếp nhận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh ma túy trong học đường.