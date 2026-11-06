Quảng Trị xây dựng tuyến đường để nâng cao đời sống cho đồng bào Chứt

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Anh Quân)

Dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-BQP, có chiều dài khoảng 15km, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 2 thuộc tỉnh Quảng Trị do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị làm chủ đầu tư có chiều dài là 8,158km, mức đầu tư 110 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và kết nối giữa cộng đồng đồng bào dân tộc Chứt bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị (57 hộ, 191 khẩu) với bản Rào Tre, tỉnh Hà Tĩnh (khoảng 46 hộ, 161 khẩu), góp phần bảo tồn và phát triển giống nòi, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc rất ít người này.

Theo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuyên Lâm Đinh Xuân Thương, bà con dân tộc Chứt 2 bản dù ở 2 tỉnh nhưng có chung huyết thống và mối quan hệ bền chặt từ trước đến nay. Tuy nhiên, do đường đi lại khó khăn nên việc giao lưu, quan hệ của nhân dân còn nhiều cách trở, nhất là vào mùa mưa lũ. Việc có được tuyến đường khang trang, không chỉ thuận lợi cho việc kết nối 2 bản mà còn mở ra điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Chứt dưới dãy Giăng Màn.

Một góc bản người Chứt ở Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh biên giới mà dự án mở ra tiềm năng kết nối, phát triển kinh tế vùng, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc. Vì thế đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân khu vực dự án phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng phục vụ bà con nhân dân 2 tỉnh và 2 bên biên giới Việt Nam-Lào.