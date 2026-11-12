Quảng Trị: Xây dựng thí điểm cửa khẩu kiểu mẫu tại cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sạ Vẳn (Lào)

Ngày 12/11, Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng thí điểm cửa khẩu kiểu mẫu tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) - Đen Sạ Vẳn (Sạ Vẳn Na Khệt, Lào).

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2028. Việc triển khai được thực hiện chặt chẽ dựa trên chức năng, thẩm quyền và pháp luật của mỗi nước, tuân thủ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Lào.

Đáng chú ý, Quảng Trị sẽ từng bước triển khai mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đặc biệt, quá trình triển khai phải gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cửa khẩu, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Chương trình famtrip “Kết nối sản phẩm du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây: Việt Nam – Lào – Thái Lan”, chụp ảnh kỷ niệm tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Các nội dung xây dựng kiểu mẫu tập trung vào 4 nhóm chính, gồm: kiểu mẫu về con người; kiểu mẫu về cơ sở hạ tầng; kiểu mẫu về trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cửa khẩu và kiểu mẫu về phối hợp hoạt động giữa hai bên.

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện. Trong giai đoạn chuẩn bị, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo rà soát về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kết quả trao đổi với phía bên bạn Lào; đồng thời tham mưu thống nhất các tiêu chí đánh giá thí điểm.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu triển khai các nội dung về cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh và xây dựng kiểu mẫu về cơ sở hạ tầng.

Việc thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giao thương và du lịch giữa Việt Nam – Lào, phát huy vai trò cửa ngõ giao thương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối phát triển giữa Quảng Trị với các địa phương của Lào và khu vực.