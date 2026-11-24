Các đại biểu khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng đồng bào xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HÒA GIANG)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng, các công trình được triển khai tại 3 xã biên giới của tỉnh là kết quả của sự quan tâm, kết nối và vận động từ lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng các ngành, địa phương xây dựng, trao tặng 48 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, 13 giếng nước sạch, 10 công trình đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và các công trình phục vụ hoạt động dạy, học tại trường học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm (áo trắng) và các đại biểu tặng quà cho bà con (Ảnh: HÒA GIANG)

Không chỉ góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong đời sống, các công trình dân sinh còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc giúp đồng bào vùng biên ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước sạch và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm tặng quà Công an xã Trường Sơn. (Ảnh: HÒA GIANG)

Tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh quyết tâm huy động nhân lực, phương tiện, khắc phục những khó khăn về địa hình, thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai các công trình.

Theo kế hoạch, các công trình sẽ được hoàn thành trước ngày 22/1/2027 để giúp bà con có vui đón Xuân Đinh Mùi 2027.