Dự buổi lễ có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Vũ Khiêm; Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Trịnh Thanh Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Nguồn vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng được huy động từ sự quan tâm, kết nối và vận động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, BĐBP tỉnh cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, BĐBP tỉnh được giao trực tiếp tổ chức thi công các hạng mục thiết yếu gồm: 48 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 13 giếng nước sạch; 10 công trình đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và các công trình phục vụ công tác dạy và học tại trường học.

Toàn cảnh buổi lễ khởi công. Ảnh: Võ Linh

Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục này không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, nước sạch, ánh sáng và trường lớp, mà còn góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn vùng biên, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Qua đó, tiếp tục thắt chặt nghĩa tình quân – dân, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, Đại tá Trịnh Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Võ Linh

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định quyết tâm huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động khắc phục khó khăn về địa hình và thời tiết để đẩy nhanh tiến độ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuyệt đối chất lượng và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Vũ Khiêm cùng Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tặng quà cho người dân bản Đoàn Kết, xã Trường Sơn. Ảnh Võ Linh

Theo kế hoạch, toàn bộ các công trình sẽ hoàn thành trước ngày 22/01/2027, kịp thời đưa vào sử dụng để đồng bào các xã biên giới đón Xuân Đinh Mùi 2027 khang trang, ấm áp hơn. Nhân dịp này, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Vũ Khiêm và Đại tá Trịnh Thanh Bình đã trao tặng 11 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Sơn.