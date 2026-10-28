Quảng Trị với phương châm '3 rõ' tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương ký ban hành Công văn số 4773/UBND-TH về việc rà soát, báo cáo tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2026 phục vụ công tác đánh giá cán bộ quý III/2026 và giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu rõ lộ trình giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng.

Để phấn đấu đạt mức trung bình cả nước và bảo đảm mục tiêu giải ngân của tỉnh, đồng thời gắn công tác giải ngân vốn đầu tư công với công tác đánh giá cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các xã, phường, đặc khu báo cáo số vốn đã thực hiện thanh toán, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các phòng giao dịch theo danh mục dự án kế hoạch vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

Trên cơ sở số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính Quảng Trị tổng hợp tỷ lệ giải ngân của các đơn vị báo cáo UBND. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát và chịu trách nhiệm về số liệu rà soát của đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu kế hoạch vốn và số liệu giải ngân đã báo cáo đến ngày 30/9/2026.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo chốt mốc thời gian hoàn thành cầu Nhật Lệ 3 tại Quảng Trị.

Để đạt chỉ tiêu về giải ngân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu các đơn vị phấn đấu đạt tối thiểu 55% kế hoạch vốn năm 2026 đến ngày 15/10/2026 và tối thiểu 65% đến ngày 30/10/2026. Chỉ tiêu này áp dụng đối với toàn bộ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho cấp xã.

Đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã đạt tỷ lệ giải ngân từ 65% trở lên tính đến ngày 30/9/2026, tiếp tục phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân, tăng thêm khoảng 5%; các đơn vị chưa đạt tỷ lệ 65% phải bảo đảm đến ngày 30/10/2026 đạt tỷ lệ tối thiểu 65%.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra hiện trường xây dựng cầu Nhật Lệ 3 trong đêm.

Với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu đang khẩn trương chỉ đạo đôn đốc quyết liệt, phân công lãnh đạo cụ thể phụ trách từng lĩnh vực. Trong 2 tháng qua, Quảng Trị đã tháo gỡ được nhiều “điểm nghẽn” trong giải ngân vốn đầu tư công, tiến tới đảm bảo tỷ lệ giải ngân và số vốn cần phải giải ngân đã được phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nỗ lực giải phóng xong mặt bằng trong tháng 10/2026.

Chẳng hạn tại Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, với tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, chiều dài 21,05 km, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027, tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường, chi trả cho các tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng sạch, nhất là tại những vị trí đang ảnh hưởng trực tiếp đến “đường găng” tiến độ ở xã Vĩnh Định và Diên Sanh.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Đến ngày 27/8, lũy kế giải ngân Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ mới đạt 44,63%, giá trị xây lắp thực hiện đạt 50,29%. Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương phải tập trung phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các xã liên quan phải có báo cáo giải trình chi tiết bằng văn bản gửi UBND tỉnh trong ngày 25/10, trong đó nêu rõ lộ trình giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng.

Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đang tiếp tục triển khai gồm đường đầu cầu phía xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới), hệ thống thoát nước dọc D2000, thoát nước thải và nền, móng, mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía xã Bảo Ninh cũ... Kiểm tra trực tiếp tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình. Mục tiêu đến ngày 15/11/2026 cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính và đến ngày 24/11/2026 tổ chức thông xe kỹ thuật, tạo niềm vui, phấn khởi cho nhân dân.

Cầu Nhật Lệ 3 ở Quảng Trị sẽ chính thức thông xe vào tháng 11/2026.

Làm việc với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải hành động quyết liệt hơn nữa, xóa bỏ tư duy trông chờ, giải quyết triệt để các vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch, đưa các dự án động lực vào triển khai thực chất; "mặt bằng đi trước, dự án theo sau" không để chậm trễ vì đùn đẩy trách nhiệm.

Đánh giá cao tinh thần chủ động và sự đồng hành của doanh nghiệp đối với hạ tầng kinh tế của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: Quảng Trị luôn “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết, nhưng quan điểm xuyên suốt của tỉnh là "nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện và dự án phải ra sản phẩm cụ thể".