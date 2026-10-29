Quảng Trị: Việc chuyển đổi rừng thông 38 năm tuổi sang trồng rừng sản xuất, ưu tiên có lợi cho dân.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Lương Điền Lê Văn Phước cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Đông Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2027, Nghị quyết Đại hội thành viên HTX nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên năm 2025 và quan trọng nhất là đáp ứng theo yêu cầu thống nhất cao của nhân dân trong HTX muốn chuyển đổi rừng thông 38 năm nhưng khai thác không hiệu quả với giá cao nhất để trồng rừng sản xuất nhằm mang lại đúng giá trị thực cho bà con được hưởng lợi; trong 5 ngày (từ ngày 6/10/2026 đến ngày 10/10/2026), Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HĐQT HTX) Lương Điền đã tiến hành trình tự họp 5 đội sản xuất (đại diện cho 345 hộ dân thành viên HTX) để triển khai tất cả các nội dung liên quan đến quá trình chuyển đổi và thanh lý gỗ rừng thông theo đúng quy trình, hợp pháp.

"Tôi luôn làm đúng theo tâm tư, nguyện vọng và đặt quyền lợi của dân lên hàng đầu"- Chủ tịch kiêm Giám đốc HTX Lương Điền Lê Văn Phước khẳng định.

Người dân đồng thuận thống nhất nhận khoán giá cao nhất tại thời điểm đấu giá.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN) Lương Điền hiện đang quản lý 90,7 ha rừng thông tại Tiểu khu 839S, thuộc địa bàn xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Diện tích rừng thông được hình thành từ chương trình, dự án PAM 2780 và được Nhà nước bàn giao cho HTX quản lý, sử dụng.

Đến nay, diện tích rừng thông đã 38 năm tuổi, trong đó đã khai thác nhựa 26 năm và tỉa thưa 2 lần. (Tỉa thưa lần 1: năm 2006; tỉa thưa lần 2: năm 2016); cây còi cọc, trữ lượng nhựa thấp; thu nhập nhựa chỉ đạt 1,2 triệu đồng/ha/năm, thấp hơn 20 lần so với trồng tràm.

Chủ tịch kiêm Giám đốc HTX Lương Điền Lê Văn Phước (áo sơ mi trắng đứng bên phải) đón nhận sự ủng hộ, đồng thuận của bà con trong HTX thống nhất cao chuyển đổi rừng thông với giá cao nhất nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.

Ông Hồ Hòa- Ủy viên Ban Kiểm soát (BKS) HTX Lương Điền cho hay, HĐQT, BKS đã làm việc với các đối tác, bàn bạc thảo luận thống nhất xây dựng dự thảo các điều khoản trong biên bản ghi nhớ để triển khai cho thành viên xin ý kiến làm cơ sở thực hiện theo đúng trình tự. Cụ thể trách nhiệm của bên phối hợp là: Hỗ trợ HTX xây dựng đề án chuyển đổi rừng thông thuộc dự án PAM 2780 sang trồng rừng sản xuất. Liên hệ với các trung tâm, đơn vị có chức năng điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp để thực hiện hồ sơ thiết kế khai thác tận thu gỗ rừng thông. Phối hợp cùng HTX liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục, trình hồ sơ và xin phê duyệt; bảo đảm việc thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật. Chi trả toàn bộ chi phí thực hiện các công việc nêu trên, gồm: tư vấn thiết kế, lập đề án xin chuyển đổi, tất cả các loại thuế và lệ phí cho Nhà nước và được khấu trừ vào giá trị tận thu gỗ rừng thông .

Sau khi kiểm điếm đánh giá trữ lượng gỗ thông thực tế, tham khảo giá thông trên thị trường và các loại chi phí thì giá trị còn lại phải trả cho HTX ít nhất từ 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng) trở lên. Đơn vị nào chi trả cao nhất thì sẽ chọn và thực hiện thủ tục đúng pháp luật.

"Để xây dựng lòng tin và trách nhiệm đối với HTX phải quỵ trước cho HTX 1 tỷ đồng; trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký biên bản ghi nhớ mà chưa có quyết định chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền thì số tiền đặt quỵ sẽ chuyển vào quỹ HTX (không trả lại cho bên B)"- ông Hòa chia sẻ thêm yêu cầu của bà con HTX.

Ông Hồ Hòa- Ủy viên Ban Kiểm soát HTX Lương Điền trao đổi với PV Báo ĐBND rằng: Nhân dân trong HTX đồng thuận chuyển đổi rừng thông 38 năm tuổi khai thác kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất với giá 1.960.000.000 đồng theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Kết quả đến hết ngày 15/10/2026, HĐQT/HTX Lương Điền đã nhận được 5 đơn nhận khoán như sau: Ông Nguyễn Khắc Hoà – Thành viên đội 3, nhận khoán với số tiền là: 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng). Ông Phạm Văn Trai – Thành viên đội 5, nhận khoán với số tiền là: 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng). Ông Trương Thế Chương – xã Lệ Thuỷ; tỉnh Quảng Trị nhận khoán với số tiền: 1.820.000.000đ (Một tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng). Ông Nguyễn Đăng Hiếu – xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị nhận khoán với số tiền: 1.850.000.000đ (Một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng). Ông Phạm Quang Phong – xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị nhận khoán với số tiền là 1.960.000.000đ (Một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).

Ngày 16/10/2026 HĐQT/HTX Lương Điền đã họp xem xét 5 đơn nhận khoán dựa trên sự thống nhất tại các phiên họp thành viên 5 đội, chọn ông Phạm Quang Phong nhận khoán giá cao nhất 1.960.000.000đ (Một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng) để ký biên bản thương thảo hợp đồng theo đúng yêu cầu và sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân.

Trao đổi với Báo ĐBND, ông Lê Văn Phước chia sẻ:" Mức giá đã chốt trong quá trình thương thảo hợp đồng thanh lý rừng là 1,96 tỷ đồng, cao hơn 160 triệu đồng so với mức giá sàn 1,8 tỷ đồng mà HTX đưa ra. Mức giá này khiến bà con HTX vui mừng hài lòng. HĐQT HTX chỉ làm đúng theo tâm tư, nguyện vọng và đặt quyền lợi của dân lên hàng đầu. Khi lấy xong ý kiến của người dân là trình lên UBND xã Nam Hải Lăng để xin chỉ đạo và thực hiện".

Nguyên tắc thống nhất về việc khai thác tận thu- giá trị thanh toán và sử dụng nguồn tài nguyên thu được.

Sau khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hồ sơ thiết kế khai thác tận thu gỗ rừng thông theo quy định, HTX thống nhất bán cho bên phối hợp phần gỗ rừng thông được phép khai thác tận thu.

Bên phối hợp phải thanh toán đủ số tiền còn lại trước khi khai thác. Giá trị, phương thức, thời hạn thanh toán và các nội dung liên quan sẽ được hai bên cụ thể hóa bằng Hợp đồng mua bán sau khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Việc sử dụng nguồn tài nguyên thu được, HTX Lương Điền căn cứ vào hồ sơ thiết kế để phân bổ nguồn tiền thu được cho thành viên HTX; để thành viên tiến hành trồng lại rừng sau khi khai thác.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý và chăm sóc, bảo vệ rừng được tốt, phía HTX sẽ giao cho 23 nhóm hộ quản lý như cũ nhưng phải nộp cho HTX 2.000.000đ/ha/5 năm để phục vụ cho công tác quản lý của HTX và xây dựng 1 số công trình phục vụ sản xuất cho thành viên.

Kiên quyết ngăn chặn không để tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh" trước vụ cháy rừng bất thường và đơn khiếu nại... "bất thường".

Người dân HTX Lương Điền, xã Nam Hải Lăng chia sẻ với Báo ĐBND rằng, ngày 16/10, HĐQT HTX thống nhất lấy ý kiến toàn bộ 345 hộ thành viên (đại diện 5 đội của HTX) để ra thông báo chính thức "chốt" đơn vị khai thác chuyển đổi với giá cao nhất, mang lại lợi ích kinh tế cho dân, thì 1 ngày sau đó (tức ngày 17/10) đã xảy ra vụ cháy rừng thông 1 cách... bất thường. HĐQT HTX Lương Điền đã có tờ trình về việc báo cáo vụ cháy và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ, xác minh nguyên nhân vụ cháy gửi lãnh đạo UBND xã Nam Hải lăng và Công an xã Nam Hải Lăng.

Diễn biến vụ cháy vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 17/10/2026, tại khu vực rừng thông thuộc phạm vi quản lý của Hợp tác xã Lương Điền xảy ra vụ cháy rừng.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, HTX Lương Điền đã khẩn trương huy động lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ, với khoảng 10 người, tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng và hạn chế thiệt hại đối với diện tích rừng. Với sự nỗ lực của lực lượng tham gia chữa cháy, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày (17/10/2026), đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của HTX, diện tích rừng thông bị ảnh hưởng do cháy khoảng 0,5 ha. Trong ngày xảy ra vụ cháy, khu vực có mưa, thảm mục dưới tán rừng ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khống chế và dập tắt đám cháy, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân và thiệt hại, Chủ tịch kiêm Giám đốc HTX Lương Điền Lê Văn Phước cho rằng, hiện đang chờ cơ quan chứcđiều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua nhận định ban đầu của bà con HTX, vụ việc có một số dấu hiệu khiến nghi vấn có khả năng xảy ra hành vi cố ý đốt gây cháy rừng.

Trước sự việc này, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc HTX Lương Điền Trần Vinh chia sẻ, mặc dù toàn bộ HTX đã biểu quyết thống nhất chọn đơn vị khai thác chi trả tiền cho người dân cao nhất và yêu cầu phải đảm bảo thực hiện đúng pháp luật trình tự thủ tục, biên bản cuộc họp đã ký đầy đủ và HTX đã gửi báo cáo số 27 BC/HTX sáng 16/10/2026 trình lên lãnh đạo xã Nam Hải Lăng, nhưng sau đó đến chiều cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Hòa- thành viên Đội 3 (đấu 1,8 tỷ đồng) và ông Phạm Văn Trai- thành viên Đội 5 (đấu 1,8 tỷ đồng), vì đấu giá sàn thấp nhất nên không trúng hay không hiểu vì động cơ cá nhân gì? mà lại gửi đơn khiếu nại và 2 ông ấy... cố tình "lôi kéo" thêm 5 xã viên khác gửi đơn kiến nghị đến các cấp, ngành địa phương? Đến khi lãnh đạo HTX đến nhà hỏi chuyện, thì một thành viên bị "lôi kéo" trả lời rằng: "Hắn đến nhà nói ký giúp cho cái để đi đấu giá thôi, chớ có biết chi mô; nếu biết khiếu nại thì đã không ký; tưởng ký cho hắn đi đấu giá, chứ cũng không đọc nội dung hắn viết cái chi trong đó luôn...". Và ngày sau đó là vụ cháy rừng... bất ngờ xảy ra.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Thế Hậu- Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng cho biết thêm, địa phương đã nắm bắt vụ việc và giao Phòng Kinh tế xã xử lý.

Ông Trương Văn Hoài- Trưởng Phòng Kinh tế xã Nam Hải Lăng, thông tin đơn vị đã tổ chức phiên họp xem xét phương án khai thác rừng thông của HTX Lương Điền, đồng thời thu thập, xác minh các nội dung trong đơn khiếu nại. Nếu công dân khiếu nại không đúng thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi kiểm tra, nếu HĐQT HTX Lương Điền thực hiện đầy đủ các thủ tục đúng quy định, lãnh đạo xã sẽ bảo vệ cán bộ đến cùng, không để kiểu "con sâu làm rầu nồi canh" được. Xã luôn đặt lợi ích của người dân là trên hết.

Vụ việc cháy rừng bất thường và đơn khiếu nại "bất thường" đang đặt ra yêu cầu làm rõ trình tự có phải "con sâu làm rầu nồi canh" hay không? Kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ là cơ sở để làm rõ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của HTX và 345 thành viên HTX Lương Điền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.