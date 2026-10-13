Quảng Trị vận hành Cơ sở dữ liệu công chứng. Ảnh minh họa: Bnews phát

Theo đó, để đảm bảo CSDL công chứng của địa phương đưa vào CSDL công chứng tập trung của Bộ Tư pháp được chính xác, đầy đủ, kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ liên quan đến vận hành, rà soát, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu công chứng, phục vụ kết nối với CSDL công chứng tập trung của Bộ Tư pháp.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trước khi chuyển đổi, đồng bộ vào CSDL công chứng tập trung. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu do đơn vị mình cập nhật, cung cấp và chia sẻ.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn và phối hợp tổ chức rà soát, chuẩn hóa, chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu công chứng của tỉnh; đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, đồng thời phối hợp kết nối nền tảng công chứng điện tử với CSDL công chứng tập trung; phối hợp bảo đảm nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, kết nối, chia sẻ dữ liệu, an toàn và an ninh thông tin; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc cập nhật dữ liệu và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.