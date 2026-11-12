Quảng Trị và Leningrad vun đắp tình hữu nghị Việt – Nga

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.

Dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Ivanovna Matviyenko, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad, đã ký Thỏa thuận hợp tác về thương mại – kinh tế, khoa học – kỹ thuật và văn hóa – xã hội.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) đã ký thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực thương mại – kinh tế, khoa học – kỹ thuật và văn hóa – xã hội

Việc ký thỏa thuận là một trong những hoạt động triển khai kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hợp tác giữa Quảng Trị và Leningrad, những định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Quảng Trị là vùng đất tiêu biểu cho ý chí đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Với người dân Nga, tên gọi Leningrad gắn liền với tinh thần kiên cường trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Sự trân trọng những giá trị lịch sử ấy là cơ sở để người dân hai tỉnh hiểu nhau hơn qua các hoạt động giao lưu văn hóa. Cùng với văn hóa, hai bên đã đưa du lịch, giáo dục và công tác thanh niên vào nội dung hợp tác.

Trên lĩnh vực kinh tế, Leningrad nằm bên bờ biển Baltic, là một đầu mối giao thông và logistics quan trọng ở Tây Bắc Liên bang Nga, có thế mạnh về cảng biển, đóng tàu và công nghiệp chế biến.

Quảng Trị nằm trên trục giao thông Bắc – Nam và Hành lang kinh tế Đông – Tây, có tiềm năng phát triển cảng biển nước sâu, đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Hợp tác với Leningrad mở ra cơ hội để Quảng Trị tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ và thị trường Nga, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai tỉnh tìm đối tác, nghiên cứu các dự án cụ thể.

UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Leningrad sẽ tăng cường trao đổi đoàn công tác, chuyên gia, kết nối doanh nghiệp qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hội chợ và triển lãm.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và cơ chế phối hợp để triển khai thỏa thuận. Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày hai bên nhận được văn bản thông báo cuối cùng về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định.