Quảng Trị và Khăm Muồn tăng cường hợp tác y tế

Quang cảnh hội đàm - Ảnh: H.L

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị thông tin về kết quả thực hiện biên bản hội đàm năm 2024 - Ảnh: H.L

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi tình hình hoạt động y tế nổi bật trong năm 2026. Về phía Quảng Trị, sau hợp nhất, ngành Y tế tiếp tục củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Hiện nay, tỉ lệ bác sĩ đạt 11,8 bác sĩ/vạn dân; giường bệnh đạt 40,5 giường/vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%. Đáng chú ý, 29/29 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử và đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có hơn 621.000 người dân có Sổ sức khỏe điện tử.

Đối với tỉnh Khăm Muồn, năm 2026 tiếp tục duy trì mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, với 1.176 cán bộ y tế. Từ đầu năm 2026 đến nay, có hơn 112.000 lượt khám ngoại trú, gần 13.700 lượt điều trị nội trú và thực hiện 743 ca phẫu thuật lớn. Việc kiểm soát bệnh sốt xuất huyết và sốt rét đạt kết quả tốt so với năm trước.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị phát biểu tại hội đàm - Ảnh: H.L

Các đại biểu đoàn công tác Sở Y tế Khăm Muộn dự hội đàm - Ảnh: H.L

Hai bên tập trung đánh giá việc thực hiện biên bản hội đàm năm 2024 giữa ngành Y tế tỉnh Khăm Muồn và tỉnh Quảng Bình trước đây. Theo đó, ngành Y tế 2 tỉnh đã duy trì trao đổi thông tin, phối hợp giám sát, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại khu vực biên giới; thực hiện kiểm dịch y tế tại cặp cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu và trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm soát dịch bệnh.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế Quảng Trị tiếp tục tạo điều kiện cấp cứu, khám và điều trị cho cán bộ, người dân Khăm Muồn khi có nhu cầu. Năm 2024, các cơ sở y tế thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho người dân cụm bản Noỏng Mạ, huyện Bua-lạ-pha, tỉnh Khăm Muồn với kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Hai bên cũng phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại các địa bàn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào…

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Khăm Muồn phát biểu tại hội đàm - Ảnh: H.L

Các đại biểu đoàn công tác Sở Y tế Quảng Trị dự hội đàm - Ảnh: H.L

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, nhu cầu thực tế và khả năng phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. Ngành Y tế hai tỉnh thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới, nhất là tại Cha Lo-Nà Phàu; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về quản lý bệnh viện, công tác khám, chữa bệnh và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Hai bên cũng sẽ phối hợp trong lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển y tế cơ sở, y tế công cộng và truyền thông giáo dục sức khỏe.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị và Sở Y tế Khăm Muồn ký biên bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh:H.L

Sở Y tế 2 tỉnh thống nhất cử đầu mối thường xuyên liên hệ, duy trì cơ chế luân phiên 2 năm tổ chức đoàn thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm; phấn đấu tổ chức ít nhất 1 hoạt động trao đổi chuyên môn mỗi năm khi điều kiện cho phép.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị trao quà lưu niệm cho Sở Y tế Khăm Muồn - Ảnh:H.L

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Khăm Muồn trao quà lưu niệm cho Sở Y tế Quảng Trị - Ảnh: H.L

Tại hội đàm, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị và Sở Y tế Khăm Muồn đã ký biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác y tế giữa hai địa phương, nhất là trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo đảm an ninh y tế khu vực biên giới Việt Nam-Lào.