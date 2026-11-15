Quảng Trị: Ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư 103 dự án

Đa dạng lĩnh vực thu hút đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 về việc phê duyệt Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026–2030. Đây là cơ sở để tỉnh quảng bá tiềm năng, giới thiệu cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo danh mục được phê duyệt, toàn tỉnh có 103 dự án thuộc 7 nhóm lĩnh vực. Trong đó, du lịch, dịch vụ và thương mại có 38 dự án; công nghiệp, khu/cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất có 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại có 16 dự án; nông nghiệp xanh, công nghệ cao có 7 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế có 5 dự án; logistics có 3 dự án và năng lượng có 2 dự án.

Theo Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/11/2026, tỉnh Quảng Trị uu tiên thu hút đầu tư 103 dự án giai đoạn 2026–2030

Cơ cấu này cho thấy định hướng thu hút đầu tư của Quảng Trị khá toàn diện, vừa chú trọng các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, vừa quan tâm phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ và các ngành kinh tế có tiềm năng.

Trong lĩnh vực năng lượng, đáng chú ý có Dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Quảng Trị tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, diện tích dự kiến 42,23 ha. Bên cạnh đó là Dự án Xử lý chất thải rắn sinh hoạt và trạm trung chuyển tại xã Nam Trạch, quy mô khoảng 12,8 ha, công suất xử lý dự kiến 600 tấn/ngày, kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện công suất 15 MW.

Đối với logistics, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án như Trung tâm Logistics Bến Quan tại xã Bến Quan (khoảng 100 ha); Trung tâm Dịch vụ logistics phường Nam Đông Hà (27,69 ha) và Trung tâm Logistics phục vụ hành lang kinh tế tại phường Ba Đồn (3,48 ha). Các dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu trữ, trung chuyển, phân phối hàng hóa và kết nối hoạt động sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại có nhiều dự án khai thác lợi thế cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên như Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp sân golf Chà Nòi; Khu du lịch - dịch vụ Mũi Trèo - Rú Bàu; Khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi; Khu du lịch sinh thái Brai - Tà Puông và các dự án tại khu vực Tân Hóa, Đập Trâm - Khe Trái, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trong khi đó, 32 dự án công nghiệp và hạ tầng sản xuất sẽ mở thêm không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến và hình thành các chuỗi liên kết. Các dự án đô thị, nhà ở thương mại và y tế cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo chuyển biến thực chất trong xúc tiến đầu tư

Cùng với việc công bố danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030, Quảng Trị chú trọng nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Theo Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/11/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương công bố, quảng bá danh mục; xây dựng dữ liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư dưới hình thức số hóa và bản in. Trung tâm cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát địa điểm, đề xuất dự án và tổng hợp kết quả thu hút đầu tư.

Các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm công khai thông tin về quy hoạch, mặt bằng, hạ tầng kết nối, tình trạng pháp lý dự án; phối hợp tháo gỡ khó khăn liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng. Danh mục dự án được định hướng rà soát, cập nhật định kỳ hằng quý, hằng năm để phù hợp với thực tiễn.

Định hướng này cũng phù hợp với Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút các dự án năng lượng sạch, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, logistics, du lịch và đầu tư hạ tầng. Tỉnh đồng thời chú trọng chuẩn bị quỹ đất, mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cải cách thủ tục hành chính.

Chiều ngày 12/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - kinh tế, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội.

Thực tế, hoạt động thu hút đầu tư của Quảng Trị đã ghi nhận những kết quả tích cực. Lũy kế đến ngày 31/10/2026, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với 80 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư 58.220 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 156,76 triệu USD. Tỉnh cũng triển khai các cơ chế hỗ trợ như “luồng xanh 24 giờ”, “luồng xanh 60%” nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5470/KH-UBND ngày 2/11/2026 về tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra ngày 4/12/2026 với khoảng 300–350 đại biểu. Với chủ đề “Quảng Trị: Kết nối nguồn lực - Kiến tạo tương lai”, hội nghị hướng đến kết nối lãnh đạo tỉnh với các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức tài chính trong, ngoài nước; đồng thời quảng bá tiềm năng, giới thiệu các dự án trọng điểm và cơ hội hợp tác đầu tư.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút nguồn lực ngày càng lớn, việc xác định rõ danh mục dự án ưu tiên, công khai thông tin và phân công đầu mối hỗ trợ cụ thể là bước đi cần thiết để Quảng Trị chuyển từ quảng bá tiềm năng sang thu hút đầu tư thực chất. Với lợi thế về vị trí địa kinh tế, tài nguyên và không gian phát triển, cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư có năng lực, công nghệ hiện đại và tầm nhìn dài hạn. Qua đó, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.