Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng và các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe dự thảo phương án thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong quản lý, giám sát rừng tại VQG.

Ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc.

Được biết, việc thí điểm ứng dụng UAV nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát rừng; đánh giá khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phát hiện, theo dõi và cung cấp thông tin về nguy cơ, hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Từ đó, làm cơ sở lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để triển khai trong thực tiễn và nghiên cứu khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

Thời gian bay thí điểm dự kiến trong 30 ngày, từ ngày 15/02/2027 đến hết ngày 16/3/2027. Có 3 khu vực thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ứng dụng thí điểm UAV: Hang Y tá, hang Tám Cô - Trạ Ang; thung lũng Sinh Tồn và Chà Nòi, với diện tích giám sát 600 ha mỗi khu vực.

Các nội dung giám sát tập trung vào nguy cơ cháy rừng thông qua phát hiện khói, nguồn nhiệt, ngọn lửa và các dấu hiệu bất thường; phát hiện người xâm nhập, di chuyển hoặc hoạt động trong khu vực rừng; theo dõi biến động rừng, phát hiện dấu hiệu phát dọn thực bì, chặt phá cây rừng hoặc tạo khoảng trống trong tán rừng.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đánh giá cao sự cần thiết của việc ứng dụng UAV trong quản lý, giám sát rừng, đồng thời trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện phương án để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ thành lập đoàn công tác của tỉnh để học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong nước đã triển khai hiệu quả ứng dụng UAV trong quản lý, bảo vệ rừng.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm địa hình, điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, giám sát rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.