Quảng Trị: Ứng cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ kịp thời ứng cứu ngư dân Hà Nhưng

Sáng 5-11, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị), bệnh nhân Hà Nhưng (sinh năm 1970, trú tại TP Đà Nẵng là ngư dân trên tàu cá ĐNa-90778-TS) qua cơn nguy kịch, sau khi được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ kịp thời ứng cứu ngư dân Hà Nhưng

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận thông tin, ngư dân Hà Nhưng bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên cá ĐNa-90778-TS, tại vùng biển Quảng Trị.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ chỉ đạo duy trì liên lạc với tàu, quân y hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, đưa ngư dân gặp nạn đến bệnh viện.

Đến 21 giờ cùng ngày, tổ cứu hộ gồm 8 đồng chí và 1 thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Hữu ở Quảng Trị tiếp cận tàu cá, đưa người bị nạn vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Ứng cứu kịp thời để đưa ngư dân Hà Nhưng đến bệnh viện cấp cứu

Qua thăm khám các bác sĩ xác định, nạn nhân bị thủng dạ dày. Sau khi được phẩu thuật kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị hồi phục tích cực, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.