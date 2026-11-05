Quảng Trị: Ứng cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển
Sau khi được phẫu thuật kịp thời, nạn nhân qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị hồi phục tích cực, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.
Sáng 5-11, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị), bệnh nhân Hà Nhưng (sinh năm 1970, trú tại TP Đà Nẵng là ngư dân trên tàu cá ĐNa-90778-TS) qua cơn nguy kịch, sau khi được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.
Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận thông tin, ngư dân Hà Nhưng bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên cá ĐNa-90778-TS, tại vùng biển Quảng Trị.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ chỉ đạo duy trì liên lạc với tàu, quân y hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, đưa ngư dân gặp nạn đến bệnh viện.
Đến 21 giờ cùng ngày, tổ cứu hộ gồm 8 đồng chí và 1 thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Hữu ở Quảng Trị tiếp cận tàu cá, đưa người bị nạn vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.
Qua thăm khám các bác sĩ xác định, nạn nhân bị thủng dạ dày. Sau khi được phẩu thuật kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị hồi phục tích cực, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-tri-ung-cuu-kip-thoi-ngu-dan-bi-thung-da-day-tren-bien-post880121.html